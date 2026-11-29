Elecciones en España: el Partido Popular y el PSOE batallan cabeza a cabeza por el primer lugar + Agregar ámbito en









Los primeros boca de urnas muestran que el conservador Núñez Feijóo lidera, pero no se descarta que en el conteo final sean los socialistas quienes tengan más votos.

Pedro Sánchez y su PSOE podrían dar el batacazo y quedar con la mayoría. PSOE

La mayoría de los sondeos de boca de urna en las elecciones en España apuntan a una victoria del conservador Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, con una proyección de entre 124 y 136 escaños, mientras que los socialistas del PSOE, encabezados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtendrían entre 108 y 136 escaños.

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Algunas encuestas sugieren, incluso, que podrían convertirse en la fuerza más votada, informó ANSA.

El partido de extrema derecha Vox, cuyo líder Santiago Abascabal es cercano a Javier Milei, se consolidó en tercer lugar, con la posibilidad de duplicar los 33 escaños que obtuvo en 2023.

En concreto, una encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER otorga al PP un 31,8% de los votos (127-136 escaños), frente al 30,9% del PSOE (116-127). Según Sigma Dos, para El Mundo, el PP obtendría entre 124 y 130 escaños, y el PSOE, entre 114 y 120.

Por el contrario, un sondeo de SW Demoscopia para La Séptima proyecta 136 escaños para el PSOE, frente a los 125 del PP. Por su parte, el último barómetro del CIS (organismo estatal) sitúa a los socialistas en cabeza, con un 34,4%.

Para la formación de izquierdas Frente Amplio, las proyecciones oscilan entre 6 y 14 escaños. Se estima que el partido catalanista ERC obtendrá entre 9 y 12 escaños; Junts per Catalunya, entre 3 y 7; la formación vasca de izquierdas EH Bildu, entre 6 y 8; y la fuerza regionalista Adelante Andalucía, entre 3 y 4; mientras que Podemos no lograría obtener ningún escaño en el Congreso. Un gobierno de coalición de derechas encabezado por el PP, en alianza con Vox, se perfila como el escenario más probable. No obstante, la suma de sus escaños podría no alcanzar la mayoría de 176 necesaria en el Congreso. Del mismo modo, un eventual gobierno progresista —integrado por fuerzas de izquierda, nacionalistas y regionalistas que en su día apoyaron la investidura de Sánchez— tampoco lograría alcanzar el umbral de los 176 escaños.