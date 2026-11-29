Más de 38 millones de ciudadanos están habilitados para participar de los comicios anticipados. La crisis habitacional, el costo de vida y la inmigración marcaron la campaña.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue el primero de los principales candidatos en votar.

La jornada electoral en España se desarrolla este domingo con más de 38 millones de ciudadanos habilitados para votar en unas elecciones generales anticipadas que pueden cambiar el escenario político del país. Los comicios están atravesados por el debate sobre el acceso a la vivienda, el costo de vida y la política migratoria , además de la posibilidad de que Vox, la fuerza de derecha radical liderada por Santiago Abascal , llegue por primera vez al Gobierno nacional desde el regreso de la democracia.

Los principales candidatos ya acudieron a las urnas y coincidieron en pedir una participación masiva. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , busca revertir los pronósticos que ubican al Partido Popular (PP) por delante, mientras que Alberto Núñez Feijóo y Abascal aspiran a capitalizar el descontento con la gestión socialista. Por su parte, Ada Colau , candidata del Frente Amplio , llamó a defender los derechos sociales y destacó el papel de las mujeres en la definición del resultado.

Los colegios electorales abrieron a las 9 y permanecerán habilitados hasta las 20 (hora local) en la península. En las Islas Canarias, el cierre está previsto para una hora más tarde. El proceso se desarrolla sin una segunda vuelta electoral y los primeros resultados se conocerán durante las horas posteriores al cierre de las mesas.

En España, los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno. Primero votan a los representantes que integrarán el Congreso de los Diputados y luego los legisladores deben definir quién encabezará el Ejecutivo . Para conseguir la investidura en primera votación, el candidato necesita reunir 176 apoyos, equivalentes a la mayoría absoluta.

Sánchez fue el primero de los principales candidatos en emitir su voto. El presidente del Gobierno acudió poco después de las 9 al colegio Nuestra Señora del Buen Consejo , en Madrid, y destacó el interés que despertó la campaña electoral. “Veo una movilización histórica. Tengo buenas sensaciones . He visto mucha movilización en la campaña, mucho interés en los debates y en las propuestas de los partidos políticos. Eso demuestra que tenemos una democracia sana y consolidada. Hoy tendremos una de las participaciones más altas que hemos tenido en nuestros años de democracia”, afirmó.

Los principales candidatos de las elecciones en España ya votaron y pidieron una participación masiva. Pedro Sánchez busca revertir los pronósticos, mientras que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal aspiran a imponerse frente al oficialismo.

El líder socialista confía en que una participación cercana al 75% le permita revertir los pronósticos y conseguir los apoyos necesarios para continuar al frente del Ejecutivo. Durante la campaña, sostuvo: “Vamos a ganar las elecciones y a gobernar cuatro años más”.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo convocó a los ciudadanos a participar “sin miedo y con memoria”. El candidato del Partido Popular (PP) hizo hincapié en la importancia de respetar el resultado de las urnas: “España va a tomar una decisión inapelable y nos compete aceptarla a todos”.

De igual manera, Santiago Abascal pidió una alta concurrencia y llamó a los españoles a votar “sin miedo y sin pesimismo”. Además, manifestó su deseo de que la jornada se desarrolle de manera pacífica y sin incidentes.

En Barcelona, Ada Colau convocó a los ciudadanos a participar “con orgullo”. La candidata del Frente Amplio centró su mensaje en la defensa de la democracia, los servicios públicos, el acceso a la vivienda y los salarios. También destacó el papel de las mujeres en la definición del resultado: “Creo que hoy también las mujeres tendrán la última palabra de estas elecciones”.

La vivienda y el avance de la derecha, en el centro de la disputa

El encarecimiento de los alquileres y la falta de viviendas disponibles fueron algunos de los principales temas de la campaña, especialmente entre los jóvenes. También tuvo peso la discusión sobre la inmigración, cuestionada por el PP y Vox.

El resultado será seguido de cerca en el resto de Europa, donde distintos países tendrán elecciones durante 2027. Una eventual llegada de Vox al Gobierno marcaría un cambio político importante en España y podría fortalecer a las fuerzas de derecha radical en el continente.