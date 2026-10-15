Chery Group vendió 292.000 vehículos en septiembre, un 4,2% más interanual + Agregar ámbito en









Sólidos números para la firma automotriz. Sus ventas acumuladas de los primeros nueve meses alcanzaron 2,21 millones, mientras que las exportaciones de 1,55 millones superaron el total de todo 2025.

El desempeño se apoya en el respaldo de Grupo Corven, ecosistema de negocios argentino con más de 50 años de trayectoria y una fuerte impronta industrial y comercial.

Chery Group dio a conocer sus últimos datos de ventas. En septiembre, el Grupo vendió 292.308 vehículos, un 4,2% más interanual. Las exportaciones alcanzaron las 207.814 unidades, un 51% más interanual. Las exportaciones mensuales superaron las 200.000 unidades por segunda vez este año, estableciendo un nuevo récord mensual de exportaciones para un fabricante de automóviles chino. Las ventas de vehículos de nueva energía (NEV) alcanzaron las 133.310 unidades, un 45,6% más interanual, superando las 100.000 unidades por sexto mes consecutivo y estableciendo un nuevo récord mensual de ventas de NEV.

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En los primeros tres trimestres, Chery Group vendió 2.206.789 vehículos, un 9,9% más interanual y marcando un récord para el periodo. Las exportaciones acumuladas aumentaron un 65,6%, hasta 1.551.178 vehículos, superando el total de todo el año pasado. Las ventas de NEV alcanzaron las 858.524 unidades, un 46,1% más, mientras que el volumen mayorista se mantuvo entre los tres primeros del sector. A finales de septiembre, la base global de usuarios de Chery Group había superado los 20,73 millones, incluidos más de 7,39 millones de usuarios en el extranjero.

Ese gran desempeño se replica a nivel local: mientras en el mercado argentino los patentamientos de vehículos cayeron 12,6% interanual y acumulan una baja del 13,6% en el año, Chery, en cambio, sumó 4.954 unidades entre enero y septiembre, un 787% más que las 558 del mismo período de 2025.

Ese desempeño se apoya en el respaldo de Grupo Corven, ecosistema de negocios argentino con más de 50 años de trayectoria y una fuerte impronta industrial y comercial. El grupo, que opera en movilidad, energía y servicios financieros, asumió la representación de Chery en octubre de 2025 como un proyecto de largo plazo, orientado a un crecimiento sostenible de la marca en el país.

Ese primer año estuvo marcado por la renovación de la gama, con foco en los SUV electrificados, y por una fuerte apuesta a la posventa, uno de los pilares históricos del grupo.

Las exportaciones de los primeros nueve meses superan el total de todo 2025 Chery Group exportó más de 1,55 millones de vehículos en los primeros tres trimestres, manteniendo el primer puesto entre los fabricantes de automóviles chinos por volumen de exportaciones y superando el total exportado durante todo el año pasado. En promedio, un vehículo producido por Chery Group salió al extranjero cada 15 segundos. Chery está logrando fuertes avances tanto en volumen como en calidad en los mercados europeos, altamente regulados. En los primeros ocho meses del año, Chery vendió 234.000 vehículos en 24 países europeos, un 193% más interanual. Más de 114.000 fueron NEV, con un crecimiento superior al 300%. En agosto, Chery Group encabezó el ranking de ventas de marcas de vehículos nuevos del Reino Unido con 8.618 unidades, por delante de Volkswagen, Ford y BMW, y con un crecimiento interanual del 249,61%. En octubre, Chery también celebrará el CHERY International User Summit 2026, donde presentará sus últimos avances en tecnologías inteligentes, ecológicas e integradas. Bajo el lema “Together. For Family”, ofrecerá una serie de experiencias de producto, demostraciones tecnológicas y actividades para usuarios centradas en los escenarios de movilidad y estilo de vida familiar, reuniendo a familias de todo el mundo en una celebración dedicada a la familia.

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