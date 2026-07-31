Chery lanzó el Tiggo 7 CSH: el nuevo SUV híbrido enchufable con hasta 1.200 km de autonomía

El modelo incorpora la tecnología Super Hybrid y se suma a la estrategia de electrificación de la marca, con foco en eficiencia, prestaciones y confort.

El nuevo Chery Tiggo 7 CSH ya se comercializa en el país

La automotriz Chery oficializó en la Argentina el lanzamiento del Tiggo 7 CSH , un SUV híbrido enchufable que amplía su gama electrificada y refuerza su apuesta por tecnologías más eficientes en el mercado local.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El modelo fue presentado en la ciudad de Buenos Aires , en el marco de una estrategia que busca consolidar la presencia de la marca —representada en el país por el Grupo Corven — en el segmento de vehículos con nuevas motorizaciones.

Desde la compañía destacaron que la llegada de este vehículo se inscribe en un proceso de expansión de su portafolio, junto a otros modelos como el Arrizo 8 CSH , con el objetivo de avanzar hacia una movilidad más sustentable e inteligente .

El Tiggo 7 CSH incorpora un sistema de propulsión que combina un motor naftero turbo 1.5 con un motor eléctrico , logrando una potencia conjunta de 278 CV y un torque máximo de 365 Nm .

Uno de los puntos más destacados es su batería de 18,4 kWh , que permite recorrer hasta 93 kilómetros en modo 100% eléctrico , mientras que la autonomía total combinada alcanza los 1.200 kilómetros con un solo tanqu

El Tiggo 7 CSH incorpora un sistema de propulsión que combina un motor naftero turbo 1.5 con un motor eléctrico, logrando una potencia conjunta de 278 CV y un torque máximo de 365 Nm.

El sistema admite carga rápida y diferentes opciones de recarga, incluyendo cargador portátil y wallbox domiciliario, lo que facilita su uso tanto en ciudad como en viajes largos.

En términos de desempeño, el SUV acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h, con distintos modos de conducción que adaptan su comportamiento según el uso.

A nivel diseño, mantiene proporciones similares a otras versiones del modelo, con una estética moderna que incluye faros full LED, techo panorámico y llantas de 18 pulgadas. En el interior, se destacan elementos como la doble pantalla de 12,3”, sistema de sonido Sony, climatizador bizona y terminaciones en cuero ecológico.

En el interior, se destacan elementos como la doble pantalla de 12,3”, sistema de sonido Sony, climatizador bizona y terminaciones en cuero ecológico.

La seguridad es otro de sus pilares, con 17 asistencias a la conducción (ADAS), entre ellas frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y detector de punto ciego. Además, cuenta con múltiples airbags y obtuvo cinco estrellas en Euro NCAP, lo que refuerza su posicionamiento en el segmento.

Cuánto cuesta el nuevo Chery Tiggo 7 CSH

El modelo ya se comercializa en la Argentina con un precio de u$s36.500, con garantía de 7 años o 150.000 km, ampliable a 8 años para el sistema híbrido.

Con este lanzamiento, Chery busca consolidar su estrategia de electrificación en el país y ampliar su oferta con vehículos que combinan eficiencia energética, autonomía y equipamiento tecnológico.