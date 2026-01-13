Cómo 3 amigos se convirtieron en los multimillonarios más jóvenes del mundo con solo 22 años + Seguir en









Con gran ambición, este grupo consiguió ganar millones de dólares a muy corta edad.

El trío fue encargado de llevar a cabo una de las compañías más importantes del mundo. Forbes

Hay quienes cuentan con fortunas de miles de millones de dólares, pero que atravesaron un largo recorrido antes de alcanzar semejante nivel de riqueza. Sin embargo, también existen casos excepcionales de jóvenes que, a muy corta edad y contra todo pronóstico, logran construir imperios multimillonarios en tiempo récord.

Ese fue el camino de un grupo de amigos que supo leer con rapidez uno de los mercados más dinámicos del momento. Detectaron una necesidad concreta, aprovecharon el auge de la inteligencia artificial y crearon una compañía que hoy es clave para el funcionamiento de ese sector.

Mercor Este grupo consiguió formar un imperio en poco tiempo. Mercor Los jóvenes más ricos del mundo: quiénes son y cómo llegaron a lograrlo Brendan Foody, Adarsh Hiremath y Surya Midha fundaron Mercor en 2023 con un objetivo específico: conectar a empresas que desarrollan inteligencia artificial con profesionales humanos capacitados para entrenar y supervisar esos sistemas. No apuntaron a una app de consumo masivo, sino a una plataforma de servicios para compañías tecnológicas.

Mercor funciona como intermediaria entre laboratorios de inteligencia artificial y personas que realizan tareas críticas para esos modelos. Las empresas necesitan evaluadores humanos que revisen respuestas, corrijan errores, clasifiquen datos y aporten criterio humano en procesos que la IA todavía no puede resolver sola. Mercor se encarga de reclutar, seleccionar y coordinar a ese personal especializado, y cobra por ese servicio.

El modelo se volvió central cuando las compañías de inteligencia artificial comenzaron a escalar sus desarrollos y a requerir miles de revisiones humanas en simultáneo. En ese contexto, Mercor firmó contratos con grandes laboratorios tecnológicos para proveerles equipos de evaluadores y revisores humanos de forma continua, un servicio que se paga de manera recurrente y a gran escala.

Ese crecimiento quedó reflejado en una ronda de inversión de 350 millones de dólares que valuó a Mercor en 10 mil millones. Con una participación cercana al 22% cada uno, los tres fundadores alcanzaron fortunas individuales de miles de millones de dólares, lo que los convirtió en los multimillonarios hechos a sí mismos más jóvenes del mundo, con apenas 22 años.

