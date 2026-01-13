Adiós a las tarjetas de presentación: el invento futurista que cambiará la forma de vender + Seguir en









Una pantalla en la mano y tus datos listos para guardarse: el invento promete impactar en segundos y seduce a millones que viven de vender.

Un gesto mínimo, un efecto inmediato: este invento quiere volver inolvidable el primer contacto y sacudir la forma de vender. Pixabay

En la era de la atención, vender no depende solo de lo que decís, sino de lo que el otro recuerda después. Con millones de contactos que se pierden en pilas de papel, crece el interés por soluciones que mezclen video, datos y un “clic” instantáneo, como pasa con los enlaces y los perfiles digitales.

En ese escenario aparece un invento que quiere jubilar la tarjeta de cartulina con un gesto simple: entregar una pantalla. La propuesta apunta a que tu cara, tu voz y tu historia viajen con vos a cada reunión, y que el seguimiento deje de ser una lotería.

cc0f9d493f665e4bd835c728d1f9e0e8_original Una tarjeta con pantalla y video propio: la idea busca que el primer contacto no se pierda y apunta a millones que necesitan vender sin pausa. Foto: Vidcard Una tarjeta de presentación futurista: de qué trata este invento El dispositivo se llama Vidcard y nació como una respuesta a un problema de siempre: entregás una tarjeta, la otra persona guarda decenas y, a los pocos días, ya no sabe quién sos. En lugar de un papel, esta versión propone una tarjeta con pantalla de 5 pulgadas que reproduce un video de presentación y funciona como “anzuelo” para abrir conversación.

La dinámica es directa: mostrás el clip y, con un toque, la otra persona guarda tus datos. El sistema incluye NFC y también un código para compartir un perfil optimizado para el celular, sin pedirle al otro que baje una app. Ahí puede ver tu información, tu video y hasta material extra que quieras sumar.

Lo que busca diferenciarla es el seguimiento. La herramienta ofrece un panel con métricas para ver cuándo alguien entró a tu perfil y cuánto tiempo se quedó, además de alertas si vuelve a mirar tu contenido. La idea es transformar el “te escribo” en una pista concreta para saber a quién conviene contactar y en qué momento.

Además, el invento se plantea como una tarjeta “viva”: podés actualizar video, cargo o datos desde el teléfono, y todo el mundo ve siempre la versión vigente. En términos prácticos, promete batería para varias interacciones por carga, recarga rápida y un cuerpo delgado; incluso plantea dos usos posibles: recuperarla para seguir usándola o dejarla como obsequio premium cuando la reunión vale oro.

