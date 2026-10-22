El segmento laboral junior es el que más rotó este año: patrones y desafíos del mercado del trabajo

Un trabajo en conjunto de las organizaciones Seeds e IDEA destacó tendencias del mundo del talento y de empresas durante el año. Entre sus hallazgos, se encuentra que la mayoría está dispuesto a cambiar de trabajo y que las empresas usan IA aún sin reglamentación.

El análisis destacó que para el 48% de las empresas, el talento junior "es el que más rota" pero solo el 3% de las compañías utiliza programas específicos para atraerlo.

Un estudio sobre recursos humanos elaborado por las organizaciones Seeds e IDEA diseñó el Mapa Laboral Argentino 2026 . Allí, registraron patrones como la cantidad de empresas que usan la Inteligencia Artificial (IA) , la disposición de los trabajadores al cambio laboral y destacaron una tendencia en el segmento junior: es el que más rota en las compañías.

El trabajo Descifrando el Mapa Laboral Argentino 2026 consultó a 1.900 profesionales, 111 compañías y llegó a una serie de conclusiones entre dos grupos analizados: el de Talento y el de Empresas. En el primer grupo, mientras el rango de mayor participación se centró entre los 25 y 35 años , el nivel de experiencia de estos empleados pasó más por el senior .

De parte de las compañías, las de mayor presencia fueron las de menos de 200 trabajadores y de más de 1.500 (27% cada una) a la vez que los rubros con más respuesta correspondieron a Industria y Servicios (16% en cada caso).

El estudio llegó a una serie de conclusiones entre los dos grupos analizados. De parte del Talento, descubrieron que:

Sobre el ítem destacado en los empleados, el fundador y CEO de Seeds Martín Calzetti, señaló que hoy "más allá de que uno diga 'estoy bien', siempre está escuchando ". "Cuando hacemos doble clic, vemos que el talento tiene diferentes formas de medir la compensación", agregó. "Cuando decide quedarse, sí ve el salario primero pero el talento ve mucho más la potencialidad de crecimiento que tiene la empresa", señaló.

Un 88% de las empresas usa herramientas de IA, pero de ese total solo un 20% ve que haya reglas claras en su empresa sobre cómo usarla.

Mientras, del lado de las Empresas figuró que:

Un 88% usa herramientas de IA, pero de ese total solo un 20% ve que haya reglas claras en su empresa sobre cómo usarla;

Un 68% cree que la gente se va por mejor paga, mientras que en contraste el 62% del talento afirmó que se va por falta de crecimiento ;

; Un 57% de organizaciones está de acuerdo con que el talento es prioridad pero sólo el 16% mide el costo de perderlo;

En ese sentido, la directora ejecutiva de IDEA, Luciana Paoletti, instó, del lado de las empresas, a que la reglamentación sobre el uso de la IA aliente la transición hacia las nuevas tecnologías en vez de "restringir".

"Estamos viviendo una de las disrupciones más grandes en la historia y queremos que puedan acompañarla. La IA se metió en todos en los órdenes de nuestra vida. ¿Por qué no lo vemos en el trabajo?", reflexionó Paoletti y llamó a la creación de marcos que consideren las necesidades de seguridad de las empresas "sin inhibir".

Los perfiles jóvenes y el desafío para entrar al mundo laboral

La franja etaria de entre 25 y 35 años fue la de mayor participación del análisis (35%), seguida por la de 36 a 45 (31%); 46 a 55 (20%); menores de 25 (8%) y mayores de 55 (6%). Al respecto, el 48% de las empresas aseguró que el talento junior "es el que más rota" pero solo el 3% de las compañías utiliza programas específicos para atraerlo.

Sobre esta tendencia de los jóvenes, el gerente general de IMB Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay Agustín Bellido aseguró que lo que cambiará para ellos a partir de ahora es "el punto de entrada" al trabajo y lo contrastó con generaciones anteriores: "Cuando empecé hace 25 años, hacía tareas operativas y y aprendí de temas que hoy los resuelve un agente. Probablemente eso siga".

La franja etaria de entre 25 y 35 años fue la de mayor participación del análisis (35%), seguida por la de 36 a 45. Freepik

En ese sentido, enfatizó en que hoy un joven profesional tenga "resulta" la cuestión operativa y el desafío para los empleadores estará en "darle las herramientas para incorporar ese aprendizaje diario vinculado más a tener criterio y a desarrollar características blandas".

Al ser consultada por Ámbito, la especialista en empleabilidad Sofía Mom Von Kotsch -también conocida en redes como Sofi Jobs- destacó que en 2027 se reformulará la forma en la que los juniors "aporten valor". En ese aspecto, aseguró que deberán estar abiertos a un aprendizaje previo a una contratación, para así "estar un escaloncito más arriba".



"Si bien se los contrata por aprender, vamos a ver con qué herramientas llegan. Hoy las tienen al alcance de la mano y ya pueden autogestionarse, no van a ser el junior hoja en blanco", destacó y comparó con posibilidades como las de acceder a idiomas, el uso tecnológico, entre otros.



Por otro lado, Mom Von Kotsch señaló que algunas de las industrias que tendrán mayor demanda se seguirán ubicando en retail, consumo masivo, e-commerce y todas las demás que "generen picos estacionales de crecimiento". No obstante, instó a que el diseño de las carreras universitarias incorporen esta visión de mercado para que no pierdan "flexibilidad".