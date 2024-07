En qué invierte su dinero Claudio Paul Caniggia: museo millonario y hoteles lujosos, algunos de los gustos del Pájaro

Por si fuera poco, el Pájaro tendría departamentos en el lujoso hotel Faena de Puerto Madero, otros restaurantes de primera calidad y el mencionado museo de camisetas valuado en u$s4.000.000.

faena.jpg Claudio Caniggia cuenta con propiedades en el lujoso hotel Faena.

Vale aclarar que Nannis denunció que Caniggia ocultó bienes gananciales de la pareja mientras estuvieron casados a través de sociedades en el exterior, testaferros e inversiones "en negro". Entre esas inversiones mencionó al proyecto de parques eólicos, en el que involucró al ex presidente Mauricio Macri.

En el juicio de divorcio, según explicó Nannis, Caniggia sólo declaró "un bien inmueble y una cuenta conjunta que contenía un millón y medio de dólares estadounidenses, aproximadamente".

"Hice muchas inversiones en Real State, y haber invertido bien, me permite vivir bien, aunque no soy millonario para vivir sin trabajar, algo que tampoco me interesa, pero es lindo seguir ligado a lo que uno hizo y conoce de la A a la Z. También me gusta disfrutar", había manifestado Claudio Paul Caniggia en una entrevista que hace años le consignó a la revista Caras.

Claudio Paul Caniggia, envuelto en escándalos judiciales

No todo fue inversión en la vida de Claudio Paul Caniggia. Su historia fuera de las canchas también marcó momentos de extrema tensión con su ex Mariana Nannis, ya que fue procesado y embargado por abuso sexual agravado.

Caniggia fue denunciado por un hecho que ocurrió el 6 de mayo de 2018 dentro del Hotel Faena, donde ambos vivían y, según el relato de Nannis, el exjugador intentó tener relaciones sexuales con ella y, ante su negativa, la golpeó, la amenazó de muerte y llevó a cabo el abuso.

caniggia.jpg Mariana Nannis aseguró que Claudio Caniggia se reunía con Mauricio Macri.

"Le propinó golpes de puño en el rostro que no llegaron a impactarla, ya que ésta se cubría con las manos, hasta que finalmente la golpeó en los brazos y en las mencionadas manos", señaló parte del fallo.

No obstante, el propio Caniggia siempre negó haber cometido esos delitos. De hecho, su hijo Axel lo defendió en redes sociales.

En ese marco, los camaristas Mariano Scotto y Juan Cicciaro confirmaron su procesamiento y un embargo por cinco millones de pesos.

La vida amorosa de Claudio Paul Caniggia con Sofía Bonelli

Claudio Paul Caniggia continúa en pareja con la joven Sofía Bonelli, nacida en Tigre, tiene 31 años, es modelo, influencer y periodista. Además estudió para traductora de inglés y se recibió pero, en las redes, suele presentarse como “modelo con glamour”.

Sofia-Bonelli-4nueva-740x880.jpg.webp Sofía Bonelli, la joven novia de Claudio Paul Caniggia.

Actualmente, ambos viven en Miami, pero antes de mudarse a Estados Unidos, Bonelli y Caniggia estuvieron varios meses en Tulum (México) porque ambos son fanáticos de la playa y alli se reunieron con varios amigos.