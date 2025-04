Piden declarar patrimonio arquitectónico la casa donde nació el papa Francisco

La vivienda lleva una placa de la Legislatura porteña que anuncia que allí nació Jorge Bergoglio, pero no cuenta con ninguna protección para que no sea demolida.

Sobre la calle Varela, en el barrio porteño de Flores, está ubicada la casa en la que nació y creció el papa Francisco hasta sus cinco años . Si bien hace décadas ya no pertenece a la familia Bergoglio, a dos días de la muerte del obispo , una asociación civil dedicada a la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires reclamó su protección .

Casa del papa Francisco.jpg Piden declarar la casa del papa Francisco patrimonio arquitectónico. Foto: Legislatura porteña

El reclamo para proteger la casa donde nació y creció el papa Francisco

"El colmo de Buenos Aires es que la casa del papa Francisco en Flores no está protegida como patrimonio arquitectónico y podría ser demolida. Solo hay una placa en su fachada pero no una protección legal efectiva. Los porteños no pueden seguir rifando su ciudad", denunció la organización Basta de Demoler.