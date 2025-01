Imperio Ariana Grande: cuál es la fortuna de la artista nominada al Oscar

ariana grande wicked.jpg Ariana Grande en Wicked. Archivo

No obstante, su carrera la comenzó como actriz siendo parte del elenco de Victorius, una serie juvenil de Nickelodeon. Luego tuvo distintas apariciones en series y programas de TV, y realizó diversos doblajes. A la par produjo su propio documental que vio la luz en 2020 y formó parte de exitosas películas como "Dont´t Look Up", protagonizada por Leonardo Di Caprio.

Sin embargo, la cima actoral la alcanzó con el film "Wicked", que salió en 2024 y la llevó a conseguir su tan ansiada nominación al Óscar como mejor actriz secundaria. La expectativa por saber si lo gana mantiene muy pendientes a sus fanáticos.

El patrimonio de Ariana Grande

La artista pudo cosechar una ganancia impactante gracias a su sostenido éxito. Sus últimas giras le otorgaron entre u$s118 millones y u$s200 millones.

Según un informe de la revista Forbes, a partir de su aparición virtual la cantante ganó una cifra millonaria por el concierto virtual que dio en Fortnite. De esa manera se dio a conocer y se estimó que embolsó unos u$s20 millones por un concierto.

Igualmente, en el cálculo oficial, Ariana Grande gana aproximadamente u$s8 millones por show. Todos los número acumulados llevaron a Celebrity Net Worth, sitio especializado en calcular el valor neto del patrimonio de los famosos, a calcular que el ícono pop cuenta con una fortuna de u$s240 millones como patrimonio.

Como empresaria, se unió a la marca de agua embotellada WAT-AAH! como accionista y socia. A la vez lanzó una línea de moda con Lipsy London y una colección de maquillaje con MAC Cosmetics.

Posteriormente se convirtió en embajadora de Reebok y se convirtió en la cara de Givenchy, generando u$s25.13 millones en valor de impacto mediático. Igualmente, no fueron las únicas marcas con las que colaboró, pero las mismas la ayudaron a incrementar su abultada fortuna.

Las propiedades de Ariana Grande

En 2018, Grande adquirió un lujoso departamento ubicado en Chelsea por u$s16 millones, en un edificio diseñado por Zaha Hadid con todas las comodidades, desde un cine propio hasta un spa privado.

ariana_grande casa.jpg La propiedad donde vive Ariana Grande actualmente. Ideal

Dos años después compró una sofisticada propiedad ultramoderna de tres pisos con ventanales de piso a techo, diseñada por la firma iDGroup, en Hollywood Hills por u$s13.700.000 millones. A la vez adquirió una casa de estilo Tudor en Montecito, California, por casi siete millones de dólares.

Actualmente, Ariana Grande vive en una residencia ubicada en Hollywood Hills, una propiedad que compró en 2022 por u$s4.900.000 millones con dimensiones enormes y un impactante jardín.

La nominación a los premios Óscar

Los Premios Oscar generan gran expectativa en el mundo del cine y este 2025 se anunciarán los nominados a la edición 97 de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos.

Estos premios tiene el fin de reconocer a la excelencia en las producciones cinematográficas de todo el mundo. La ceremonia será conducida por los guionistas y comediantes Rachel Sennott y Bowen Yang.

Allí Ariana Grande aparece nominada a Mejor Actriz en Papel Secundario por su participación en la película Wicked, junto a: Mónica Bárbaro (A Complete Unknown), Felicity Jones (The Brutalist), Isabella Rossellini (Cónclave) y Zoe Saldaña (Emilia Pérez).