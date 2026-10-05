La NBA evalúa posponer el debut de Las Vegas hasta la temporada 2029-30 y redefinir su histórico plan de expansión + Agregar ámbito en









La ligas más importante del baloncesto mundial analiza retrasar un año la entrada en operaciones de su nueva franquicia en Nevada mientras estudia ofertas multimillonarias y la compleja logística de estadios.

La llegada de la esperada franquicia de Las Vegas a la NBA enfrenta un posible retraso y el debut podrìa apolazarse hasta la temporada 2029-2030. CDN

La expansión de la NBA -la primera que realiza la liga desde la llegada de los Charlotte Bobcats en 2004- marcará la incorporación de una nueva franquicia a una competición que actualmente cuenta con 30 equipos. El plan original contemplaba que las dos nuevas plazas, Las Vegas y Seattle, debutaran simultáneamente en la campaña 2028-29. Sin embargo, la posibilidad de posponer el estreno de la franquicia de Las Vegas hasta la temporada 2029-30 está sobre la mesa de la directiva, aunque por el momento se trata de una alternativa en discusión y no de una decisión oficial.

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Actualmente, tres poderosos grupos inversores compiten en la carrera por adjudicarse la codiciada franquicia en la "Capital del Entretenimiento". La primera propuesta está encabezada por Nancy Walton Laurie, heredera del imperio Walmart, junto a su esposo Bill Laurie. Un segundo consorcio está liderado por Bill Foley, propietario de los Vegas Golden Knights de la NHL, respaldado por Jerry Colangelo, miembro del Salón de la Fama, y David Levy, expresidente de Turner Broadcasting. La tercera candidatura la encabeza el empresario canadiense Steve Apostolopoulos junto a Marc Lasry, antiguo propietario de los Milwaukee Bucks.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha manifestado que la liga pretende tomar una decisión definitiva sobre cuál oferta elegirá antes de que termine el año, contemplándose la posibilidad de alcanzar un acuerdo no oficial con uno de los grupos hacia finales de noviembre.

El motivo central del posible cambio en el calendario radica en la estrategia y las opciones de recinto deportivo en Nevada. La liga parece inclinada a resolver primero la situación de Las Vegas antes de avanzar con la de Seattle, debido a la intensa competencia entre los inversores y a los desafíos de infraestructura.

Para la sede de Las Vegas se manejan dos alternativas principales. La primera es la construcción de una nueva instalación desde cero, catalogada por Silver como un moderno "palacio del entretenimiento" que permitiría tener actividad prácticamente los 365 días del año. Este nuevo pabellón requeriría un coste estimado de u$s2.000 millones, suma que se añadiría a la tarifa de expansión que debe abonar el grupo ganador, situando la valoración total de la operación entre los u$s11.000 y u$s12.000 millones, o incluso más. Los plazos de ejecución de esta obra de gran envergadura son precisamente uno de los factores determinantes para postergar el inicio de operaciones hasta la temporada 2029-30.

La NBA estudia retrasar hasta la temporada 2029-30 el debut de su futura franquicia de Las Vegas, un año después del calendario que inicialmente se manejaba para la expansión a la ciudad y Seattle. All In 1 La segunda opción consiste en utilizar el T-Mobile Arena, actual recinto de los Vegas Golden Knights y escenario reciente de las semifinales y la final de la NBA Cup. No obstante, Bill Foley aclaró que este estadio requeriría una renovación profunda estimada en unos u$s400 millones para poder recibir a la NBA. Al respecto, Silver señaló que existe gran entusiasmo por ambas opciones, reconociendo que el T-Mobile Arena exige mejoras significativas, pero valorando también los planes para construir una sede completamente nueva en un mercado tan dinámico. Entretanto, el proceso parece encaminarse a desarrollarse en dos fases. Mientras la atención prioritaria se concentra en Las Vegas, los grupos que queden fuera de la selección en Nevada podrían trasladar sus esfuerzos hacia Seattle. En la ciudad del estado de Washington, la candidata favorita para liderar el regreso de los icónicos SuperSonics -equipo que abandonó la ciudad en 2008- es Samantha Holloway, propietaria del Seattle Kraken de la NHL. Por ahora, mientras Adam Silver mantiene la meta de expedirse antes de fin de año, la NBA continúa evaluando sus fichas para dar forma definitiva a su esperada expansión.