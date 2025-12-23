Ni semáforos ni policías: el llamativo invento que controla las calles de China y podría expandirse al mundo

Una prueba urbana suma robótica humanoide al control del tránsito y atrae la atención de millones.

Un robot humanoide dirige el tránsito en un cruce urbano de China.

La gestión urbana del tránsito ya no depende solo de carteles y cronómetros. En ciudades que suman sensores, cámaras y semáforos adaptativos, la automatización se mete en los cruces más complejos. En millones de pantallas alrededor del mundo, un nuevo “agente” llamó la atención por su forma de ordenar la circulación.

El caso se apoya en un fenómeno más amplio: la robótica humanoide empieza a ocupar tareas rutinarias en la vía pública. Con ese marco, una prueba en una ciudad china instaló un dispositivo que combina presencia física y tecnología para leer el entorno y actuar en segundos.

El protagonista es el Hangxing 1º , un robot humanoide de gran porte que aparece uniformado con insignias del cuerpo policial. Se coloca en intersecciones y dirige el tránsito con señas manuales visibles para conductores y peatones.

La prueba se realizó en las calles Changhe y Binsheng , dentro del distrito de Binjiang . Allí, el robot marca el ritmo del cruce con movimientos de brazos que ordenan el paso y guían a los conductores cuando la circulación se vuelve intensa.

Su funcionamiento se apoya en inteligencia artificial, cámaras frontales y sensores de alta definición que reconocen el entorno y reaccionan ante cambios de luz. Esa lectura le permite responder a los semáforos de la zona y ajustar sus indicaciones según el flujo vehicular.

Además, incorpora un altavoz para emitir señales sonoras e imitar el silbato típico del tránsito. También suma luces policiales integradas para mejorar la visibilidad nocturna y reforzar la señalización visual en los cruces.

No reemplazarán a los policías: la explicación de las autoridades

Desde los organismos de tránsito insistieron en que estos robots no llegan para sustituir a los agentes humanos. La idea es que funcionen como complemento operativo y apoyo en situaciones de alta demanda.

El plan incluye actualizaciones para potenciar sus capacidades con modelos de lenguaje más avanzados. El objetivo apunta a mejorar la interacción con peatones y la detección de infracciones, sin desplazar el rol humano.