El científico que fue pionero de la IA, pero no ganó los mismos millones que sus colegas: quién es Yann LeCun

Su nombre no aparece en las listas de las grandes fortunas, aunque su trabajo impulsó una revolución que hoy domina el mundo.

Sus aportes fueron fundamentales para la IA que conocemos hoy en día, pero no hizo una fortuna.

La inteligencia artificial se convirtió en uno de los negocios más grandes del ambiente tecnológico. Empresas, startups y fabricantes de chips acumulan ganancias de millones mientras compiten por liderar el sector. De todas formas, detrás de ese crecimiento existen figuras que impulsaron los avances más importantes pero sin obtener el mismo beneficio económico .

Ese es el caso de Yann LeCun , un referente del desarrollo del aprendizaje profundo. Su trabajo sentó las bases que hoy sostienen desde sistemas de reconocimiento de imágenes hasta modelos de automatización . A pesar de su enorme influencia, su patrimonio es mucho más bajo que el de otros protagonistas del ecosistema tecnológico.

La trayectoria de Yann LeCun comenzó en los años 80, cuando el campo de la inteligencia artificial todavía se movía dentro del ámbito académico. En ese entonces trabajó en ideas que parecían lejanas, pero que décadas después se volvieron esenciales.

Su trabajo fue clave para el desarrollo de la IA, pero no hizo un negocio con eso.

Uno de sus aportes más relevantes fue el desarrollo de las redes neuronales convolucionales , un tipo de arquitectura que permitió a las computadoras reconocer patrones visuales, lo que les abrió la puerta a tecnologías que hoy se usan en celulares , autos autónomos y sistemas de vigilancia .

Durante su paso por los laboratorios Bell, logró que estas redes identificaran caracteres escritos a mano, lo que se aplicó en el sistema bancario de Estados Unidos para procesar cheques. Con el tiempo, su carrera tomó un rumbo ligado a la enseñanza y la investigación. Se incorporó a la Universidad de Nueva York, donde impulsó uno de los grupos más influyentes en ciencia de datos y fortaleció el desarrollo de nuevas generaciones de especialistas.

En 2013, fue convocado por Meta para liderar un laboratorio de investigación en inteligencia artificial. Ahí mismo creó FAIR, un espacio enfocado en los avances a largo plazo más que en los productos comerciales. Su impacto también recibió reconocimiento internacional en 2018, cuando compartió el Premio Turing con Geoffrey Hinton y Yoshua Bengio, con quienes formó el grupo conocido como los impulsores del aprendizaje profundo moderno.

Por qué LeCun no se convirtió en un multimillonario como sus colegas

El contraste económico entre Yann LeCun y otros referentes del sector se explica por varios factores. El primero tiene que ver con su elección profesional, ya que, a diferencia de los emprendedores tecnológicos, su camino estuvo más cerca de la investigación que de la creación de empresas.

Mientras figuras como Elon Musk o Sam Altman apostaron por proyectos comerciales con una fuerte inversión, LeCun priorizó el desarrollo científico y la difusión del conocimiento.

Otro punto clave es el momento histórico. Gran parte de sus descubrimientos se hicieron en décadas en las que la inteligencia artificial no tenía un mercado consolidado. Durante los años 80 y 90, la financiación provenía en su mayoría de universidades y centros de investigación, sin un ecosistema de startups como el de hoy en día.

Cuando la tecnología comenzó a transformarse en un negocio mundial, muchas de las bases ya estaban establecidas. Empresas como Google, Microsoft o Nvidia tomaron esos desarrollos y los llevaron a escala industrial. Además, LeCun no acumuló grandes participaciones accionarias, ya que su rol en las compañías tecnológicas estuvo ligado a la investigación interna, no a la fundación de proyectos propios con un potencial de crecimiento financiero.

A esto se le suma su mirada sobre la inteligencia artificial, ya que en varias oportunidades cuestionó el entusiasmo alrededor de ciertos modelos actuales y propuso enfocarse en sistemas capaces de comprender el entorno real, una línea más experimental y menos orientada al mercado.

Yann LeCun Su interés siempre estuvo en la investigación, razón por la que no es millonario hoy en día. Gentileza - Getty Images

El proyecto que puede cambiar su patrimonio

En los últimos años, la situación de Yann LeCun empezó a mostrar un posible giro. Tras su salida de Meta, impulsó una nueva iniciativa enfocada en la inteligencia artificial avanzada. Se trata de Advanced Machine Intelligence (AMI), un startup que busca desarrollar sistemas con mayor capacidad de razonamiento y planificación, superando las limitaciones de los modelos actuales.

El proyecto logró captar una inversión de mil millones de dólares, con una valoración que lo deja entre las iniciativas más ambiciosas del sector. Si la compañía logra posicionarse como un actor relevante, el impacto económico podría ser muy bueno.