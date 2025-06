Quiénes son las 10 mujeres famosas más ricas de EEUU, según Forbes

9- Judy Sheindlin

La famosa abogada, conocida como "Judge Judy" es una exjueza de televisión de 82 años. Su fortuna, al igual que la de Dion, creció 4% durante el último año y alcanzó un total de u$s580 millones.

8- Kylie Jenner

La modelo estadounidense - que cuenta con su propia marca de cosméticos - registró una caída en sus arcas del 6%, en línea con la desaceleración del mercado de los maquillajes. Sin embargo, sus ingresos actuales le permitieron amasar una fortuna de u$s670 millones, lo que le valieron el octavo puesto en el ranking de Forbes.

7- Selena Gómez

La cantante texana - que comenzó su carrera como tantas otras en producciones de Disney - ingresó por primera vez en la lista de las mujeres famosas más adineradas de los Estados Unidos. Actualmente, patrimonio se ubica en los u$s700 millones.

Selena Gomez.jpg Selena Gómez, una chica Disney que ganó u$s700 millones.

Gran parte de esto se explica gracias a su marca de cosmética, Rare Beauty, que generó aproximadamente u$s370 millones solamente durante 2023. En detalle, la empresa fue valuada en u$s1.300 millones.

6- Beyoncé

La histórica cantante de 43 años logró aumentar su fortuna en un 4% - en comparación con 2024 - y se ubica en la mitad del ranking de Forbes. Su carrera en la música, más sus emprendimientos vinculados a la industria de la moda, le permitieron amasar un total de u$s780 millones.

En 2025, la artista realiza su gira "Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin’ Circuit Tour”, que inicio en abril y continuará hasta el 11 de julio.

5- Madonna

La reina del pop aparece en la lista nuevamente gracias a su legado en la industria mundial. Actualmente, la artista cuenta con una fortuna u$s850 millones que se mantuvo igual según el informe de Forbes.

4- Rihanna

Una nueva figura de la música se ubica en el 4to puesto a pesar de haber experimentado una caída del 29% en su fortuna. Al confeccionar la lista, Forbes estimó que la fortuna de la cantante - quién también cuenta con diferentes empresas que se desempeñan en la industria cosmética y de lencería - alcanza u$s1.000 millones.

Rihanna embarazo met gala 2025.jpg Rihanna apareció en la Met Gala 2025 y reveló estar embarazada de su tercer hijo. AFP

3- Taylor Swift

A sus 35 años de edad, la cantante que sacudió al mundo con su "Eras Tour" sostiene - durante los últimos años - un incremento patrimonial que la llevó a contar con u$s1.600 millones en 2025.

taylor swift discografia En las últimas semanas, al cantante recuperó el poder sobre sus 6 primeros álbumes. @taylorswift

Su gira mundial se consagró como la gira más lucrativa en la historia de la música, con un total de u$s2.000 millones en venta de entradas. Además, los conciertos fueron acompañados por una película, un libro próximo a publicarse y las regrabaciones de sus álbumes, tras el escándalo que marcó su carrera sobre los derechos de sus mezclas y masters.

2- Kim Kardashian

La mediática - protagonista del reality "Keeping Up with the Kardashians" - obtuvo la medalla de plata en el listado confeccionado por Forbes. Sus u$s1.700 la ubican como la segunda mujer del entretenimiento más rica de los Estados Unidos.

Kim Kardashian.jpg De "Keeping Up with the Kardashians" a ser la segunda mujer más rica del entretenimiento de Estados Unidos.

Su empresa de indumentaria alcanzó ventas cercanas a los u$s900 millones. Además, la modelo también lanzó una colaboración con una reconocida marca deportivo, que estará disponible en los mercados del mundo en los próximos meses.

1- Oprah Winfrey

La líder total del ranking. La mítica periodista y presentadora estadounidense se ubica, a sus 71 años, en lo más alto del listado con un total de u$s3.100 millones, casi el doble que su perseguidora Kim Kardashian.

Oprah Winfrey.jpg A sus 71 años, la periodista y presentadora logró amasar una fortuna de u$s3.100 millones.

En el último año, el patrimonio de la figura televisiva creció un 3% gracias a ingresos generados a raíz de su aparición en películas y especiales de televisión. Además, la estadounidense cuenta con múltiples propiedad inmobiliarias en la isla de Hawái.

Además de por su carrera, Winfrey se ubicó primera gracias a su astucia a la hora de hacer negocios. En los últimos meses, la periodista vendió todas sus acciones de WeightWatchers poco antes de que la compañía se declarara en bancarrota.