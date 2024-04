Adquirir un fondo de comercio: comprás tiempo y reducís riesgos

El comprador de un negocio en marcha, podrá saltear todos estos pasos, y concentrarse rápidamente en acciones que son propias y estratégicas de la operación. Un negocio en funcionamiento cuenta con clientes, lo cual dará un flujo de ingresos, que será el combustible para poder operar, y permitir al propietario llevar a cabo su plan de acción para posicionar su negocio hasta dónde tiene planeado.

No caben dudas que adquirir un negocio en marcha reduce mucho los tiempos, que en definitiva es un ahorro de costos. Sin embargo, se obtiene un plus adicional que es tan importante como el tiempo: reducción de riesgos.

Riesgo a que el negocio no sea adecuado para la zona. Riesgo a no poder generar una clientela activa. Riesgo a no saber cómo elegir los proveedores adecuados. Riesgo a contratar más o menos personal del que el negocio lo requiere. Podemos nombrar diversas situaciones que llevan a comprender por qué iniciar un negocio desde cero es más riesgoso que comenzar con uno en funcionamiento. Esto, por supuesto no implica que no exista ningún riesgo, deberás también sortear los riesgos de los competidores y del mercado en general. Se reducen, pero no se eliminan.

Para resumir, el que emprende con un negocio en marcha está comprando una combinación entre tiempo y reducción de riesgos. Por supuesto que no todos las oportunidades de compra de fondos de comercios tienen la misma combinación de estas dos cosas. En algunos casos estaremos comprando más tiempo y en otros más reducción de riesgos, y el precio ofrecido muchas veces responderá a esta estructura.

Desde NegoZona.com somos el sitio líder en la compra y venta de fondos de comercio, donde ofrecemos un espacio para conectar de manera directa personas interesadas en vender y emprender con negocios en marcha.

Ya sabés, comprar un fondo de comercio que ya está en funcionamiento, es una excelente manera de ahorrar tiempo y pasos. Como cada elección, va a depender del motivo que te impulsa a emprender.