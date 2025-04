Karina Jelinek fue víctima de una estafa virtual: "Voy a tener que denunciar con mis abogados"

A través de su cuenta de Instagram, la modelo relató: "Les quiero comentar lo que pasó con mi Twitter -X-. Tantas personas que me preguntan. Alquilé -la cuenta- por un tiempo confiadamente por medio de un conocido como hacen muchos famosos y de repente desapareció".

"Hasta -desde- hace más de un mes no la puedo recuperar y eso que mandé mails para contar lo que me pasó. ¿Alguien me puede ayudar? Sino voy a tener que denunciar con mis abogados y tengo pruebas", terminó de explicar Jelinek.