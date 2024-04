Base naval extranjera en territorio nacional: transgrediendo los límites de la cooperación

Pasada las cero horas del 5 de abril, el presidente Milei -vestido como un marino (no se entiende esa pulsión por vestir uniforme que tienen en el gabinete)-, acompañado de su ministro de Defensa, de la secretaria general de la Presidencia y de otros funcionarios civiles anunció la creación de una Base Naval Conjunta con los Estados Unidos . Todo ello rodeado de militares en actividad y con altas responsabilidades que le dieron marco a un acto que difícilmente sea igualado desde lo gestual y simbólico. A esas horas de la madrugada, ante una generala -Richardson- y un embajador -Stanley- que no salían de su asombro, la banda de la Armada Argentina hizo sonar, además, el himno de los EE.UU.

Esto no sería más que un acto protocolar si detrás de ello no se escondiera una decisión comprometedora de la soberanía e independencia nacional. La instalación de un Polo Logístico Antártico es una aspiración que el Ministerio de Defensa, en general, y la Armada Argentina, en particular, tienen hace muchos años. De hecho, por la Cámara de Diputados han pasado varios proyectos impulsando su creación (8334-D-2016; 5133-D-2017; 5630-D-2018; 0985-D-2019, entre otros). Esta iniciativa no es nueva, y todos los proyectos fueron presentados por distintos partidos, por cuanto su creación estaba enmarcada como una necesidad nacional que el arco político recogió y plasmó en sendas iniciativas legislativas. En ese sentido, cabe agregar que en Río Grande está desarrollándose, actualmente, la ampliación del puerto, y demás instalaciones conexas, con la inversión de la empresa Mirgor y el aporte de capitales estadounidenses.