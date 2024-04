La Comisión Bicameral trató los primeros DNU de la era Javier Milei

En cuanto a los DNU de Alberto Fernández , hubo consenso general para avalar casi todos, con excepción del decreto 841/22 por el cual el Estado nacional obligaba el otorgamiento de una suma fija por parte de las empresas privadas a los trabajadores . El diputado Hernán Lombardi (PRO), que es el vicepresidente de la Bicameral, no acompañó esta medida.

Tensión en la Comisión Bicameral por el DNU que modificó la ley de Ministerios

Durante el debate de la Comisión Bicameral, hubo un tenso cruce entre las diputadas kirchneristas Vanesa Siley y Ana Carolina Gaillard y el diputado radical Francisco Monti por el DNU de Milei que modificó la ley de Ministerios.

La primera en tomar la palabra fue la diputada Vanessa Siley, que enseguida anticipó que su partido se inclinaría por la invalidez de ambos decretos: el 8/23, que contempla las modificaciones en la ley de Ministerios y el 21/23, que habilitó el desembarco de Barra en la Procuración del Tesoro. El argumento central que esbozó el kirchnerismo fue en categorización que realizó el Ejecutivo con respecto al cambio de ministerios a secretarías.

"La actual gestión de Milei, prácticamente, desguazó una estructura de políticas públicas pasando de 19 ministerios a 9, pero más allá de lo ornamental, si algo fue absorbido por otra cosa, lo que a nosotros nos interesa remarcar es nuestra postura de política pública respecto a esos cambios", lanzó Siley y remarcó: "Acá no se trata del gasto público, desapareció la política pública".

Ante la postura de Siley, Monti le salió al cruce y pese a aclarar que no comparten la política del Gobierno, argumentó: "Voy a hacer un ejemplo a la inversa de la diputada. Cuando ganó Fernández, en una oficina del Estado había unos muchachos que cantaban que salud es ministerio . Bueno... Aquel ministro (por Ginés González García) se terminó yendo por la puerta de atrás porque distribuían vacunas de manera irregular. Y Salud era ministerio".

Por su parte, Gaillard, ironizó sobre la postura de Monti, respaldó la postura Siley y cuestionó a Milei por la suba de rangos en el Poder Ejecutivo motorizado la semana pasada.

"¿Por qué traigo a colación esto? Nosotros no nos horrorizamos porque se suban el rango de ministra. Lo que no nos va es el discurso hipócrita de un Presidente de la Nación que habla de la casta y no para de subir rangos de ministerios", apuntó Gaillard, en la quinta reunión de la Comisión Bicameral, respecto al cambio de rango de Karina Milei, la hermana del Presidente.

En ese sentido, señaló que hay "más ministros que ministerios". "Tenemos que empezar a hablar con la verdad. Dejar de dar discursos de austeridad por un lado y, por otro, seguir incrementando el gasto en remuneraciones", cerró la entrerriana.