Brasil vs Argentina, y el infierno tan temido

Desde antes de empezar el año 2025 ya teníamos datos que iba a ser una temporada de verano muy magra , incluso respecto a la 2024, porque las reservas para el verano eran muy escasas consecuencia de los valores que poseían tanto los servicios de hotelería como los alquileres eran muy altos por lo cual aquellos que pueden adquirirlos poseen muy alto poder adquisitivo y no se vieron menguados por la licuación de ingresos ni el desahorro. Resultado: pueden darse el lujo de gastar U$S 10.000 para 2 personas viajando por Europa en lugar de gastarlos 1 mes en alguna de nuestras plazas de la costa bonaerense.

Esto sumado al déficit del sector turismo de 2024 cercano a los U$S -6.000 millones, se calcula que el primer trimestre del 2025 va a brindar un déficit de U$S 1.2.000 millones mensuales siendo anual un déficit de U$S 8.000 millones consecuencia del dólar barato con el que se pueden pagar las tarjetas de crédito.

Parecería que nos encontramos reviviendo parte de “Plata dulce”, aunque el final es siempre el mismo caída de actividad económica + desindustrialización + sobreendeudamiento en moneda dura (dólares) + mayor pobreza + desocupación + sobreendeudamiento familiar y como corolario de ello es la frase que todos recordamos “…Arteche y la pqlp…”.

Como resultado del pago a los bonistas del 8 y 9 de enero por un total de U$S 4.370 millones, y el alivio expresado por el Ministro del área el mismo viernes 3 de enero pasado al conseguir el REPO de U$S 1.000 millones por parte de 5 bancos internacionales garantizando el pago de esta semana, la reacción del mercado fue baja cercana al 15 % en los bonos de deuda reestructurada por el pago del 8.33% de capital, suba de los dólares financieros de la Bolsa (CCL y MEP), reflejo en el dólar blue/libre.

Pero sobretodo ante una requisitoria del FMI si estaban interviniendo en el mercado cambiario (en todas sus modalidades: Bolsa, libre, futuro y agro), el gobierno reconoció que SI lo estaba realizando con las reservas del BCRA y bonos del FGS de ANSES, motivo por el cual las reservas netas internacionales poseen hoy un saldo negativo cercano a los U$S 13.000 millones -lo que es mayor que el que existía al 10 de diciembre de 2023- y no sólo no acumulan reservas sino que pierde las que tenían –que no eran propias, sino de los ahorristas-.

Resultante de esto es la nueva suba del riesgo país al final del día viernes pasando de 560 a 580 puntos básicos y con tendencia a la suba, la cual puede incrementarse si como es de esperar el IPC –aunque se encuentren desactualizadas las canastas de bienes y servicios de 2004-nacional en concordancia con la suba del IPC de CABA puesto que el mes de diciembre es inflacionario.

El sobreendeudamiento internacional en moneda dura (dólares) llega a los U$S 6.5-7 miles de millones después de la reunión de primavera del Board del FMI, que se realiza entre 20 y 21 de marzo venidero.