Cómo adaptarse a la era digital en el fin del trabajo

El fin del trabajo no es el fin de la humanidad, sino simplemente, como paso a lo largo de la historia, el nacimiento de una nueva época.

La IA se empezó hablar en 1956 donde se buscaba a la tecnología para el crecimiento humano, por eso, debemos ver la IA como un brazo extensor y un complemento de la capacidad humana, no como una competencia o enemigo.

Tenemos que ir pensando, si no es que ya lo hacemos, en la relación entre la humanidad y la tecnología. Debemos entender que nos encontramos con la disrupción mas grande de la historia humana: la inteligencia artificial.

La IA, no nació en la actualidad. La IA se empezó hablar en 1956 donde se buscaba a la tecnología para el crecimiento humano, por eso, debemos ver la IA como un brazo extensor y un complemento de la capacidad humana, no como una competencia o enemigo.

Quienes aceptamos la tecnología la vemos como una herramienta que nos permite crear contenidos únicos, interactuar con diferentes dispositivos en cualquier parte del mundo, nuevos conocimientos que la mente humana no llega.

Los que no ven la tecnología como un aliado y la ven como un enemigo, no se dan cuenta que la tecnología une a las personas estén donde estén y eso riesgo de que los humanos serán reemplazados por maquinas, no deparar que la idea de le tecnología, creado por el mismo humano, es amplificar la capacidad humana, que mejore la capacidad de las personas para tomar decisiones, que las enriquezca.