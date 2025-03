Para copiar: Lenny Kravitz reveló su rutina de ejercicios y los secretos para mantener un cuerpo envidiable a los 60 años

La energía y vitalidad que muestra Lenny Kravitz en el escenario no deja de sorprender a todos. A pesar de haber cumplido los 60 años, se mantiene casi de la misma manera que a sus inicios. Para lograrlo reveló sus secretos, aunque no tan secretos. Con su rutina de ejercicios y alimentación parece hacer que el tiempo no pase para él.