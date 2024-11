Cuáles son las preguntas que se hacen en la dirección de las empresas

Uno de los desafíos con los que me encuentro al acompañar a jóvenes en el desarrollo de su potencial es la invitación a visualizar situaciones que aún no han vivido. Presentarles en el aula aquellas que se encuentran cotidianamente en el mundo real.

Para una persona que estudia una carrera de Ingeniería o Biotecnología , por ejemplo, no solo es importante el aprendizaje de todas las cuestiones técnicas y diferenciales de su carrera específica, sino también tener una mirada macro de los desafíos a los que se enfrentan aquellas personas que ocupan roles de gerentes o directores de empresas.

En esta línea, les compartía que me encuentro con más frecuencia de lo que se imaginan con los que me gustan llamar “directorios de armonía ficticia”. Son esos equipos directivos o gerenciales que no discuten para mantener el vínculo relacional y emocional, el cual se prioriza por sobre la empresa o el negocio.