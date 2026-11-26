El MSCI Merval avanza 0,6% en dólares, en una rueda sin la referencia de EEUU + Agregar ámbito en









La Bolsa porteña encadena su tercer suba consecutiva y se enfila a anotar su primera semana al alza en casi un mes.

Los activos argentinos suben este jueves.

Las acciones locales operan en terreno positivo este jueves y el MSCI Merval encadena su tercera suba consecutiva en lo que va de la semana, por lo que se enfila a anotar su primer avance semanal en más de un mes. A nivel internacional, los mercados financieros se toman cierto respiro a partir del feriado en EEUU por el Día de Acción de Gracias.

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Sin la referencia norteamericana, el MSCI Merval escala 1,1% en pesos hasta los 82.518,4400 puntos, al tiempo que su contraparte en moneda dura lo hace 0,6% a los 46,14 puntos. En el Panel General, los papeles domésticos registran mayoría de verdes, con Metrogas 4,9% a la cabeza de las alzas.

Bonos y riesgo país A nivel local, los bonos soberanos operan con tendencia mixta en el segmento de Bonares, al tiempo que los Globales suman avances. En un extremo, el Global 2046 pierde 1,4%. Por el otro lado, el Global 2041 lidera las subas (+1%).

En ese contexto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan retrocedió un 2,6% a los 1.067 puntos básicos el pasado miércoles. Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, aseguró que la suba del indicador económico, que pasó de un mínimo de 402 puntos en julio a casi 1.100 esta semana, junto con el salto de los dólares financieros, refleja el regreso de "las dudas del mercado sobre la sostenibilidad del programa económico".