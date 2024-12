El futuro de las criptomonedas en Argentina

La adopción de criptomonedas en la economía argentina

A pesar del crecimiento del uso de criptomonedas, aún no han logrado consolidarse como una moneda alternativa frente al dólar o el peso argentino. "En la economía argentina todavía se da un alto uso de efectivo y en general, se acude al dólar como moneda", explicó Ezeyza. Según los expertos, aunque las criptomonedas han jugado un rol importante en las transacciones personales, aún están lejos de reemplazar a las monedas tradicionales.

Por otro lado, Yacobucci destacó que, aunque algunos sectores ilegales están interesados en las criptomonedas, la mayoría de los jugadores del sector de criptoactivos están comprometidos en diferenciarse de estos. "Los principales jugadores del sector de proveedores de servicios de activos virtuales juegan un rol fundamental para evitar que el sector termine siendo asociado a un mercado criminal", afirmó.

Regulación de criptomonedas en argentina: ¿qué está haciendo la UIF?

En cuanto a la regulación de las criptomonedas en Argentina, los voceros de la UIF señalaron que aún no existe una normativa específica sobre las criptomonedas, pero sí hay regulaciones que afectan a los proveedores de servicios de activos virtuales. Yacobucci explicó que "la regulación en Argentina recae sobre los proveedores de servicios de activos virtuales y no específicamente en los criptoactivos". Sin embargo, el país sigue de cerca las regulaciones implementadas en otras naciones.

El objetivo del gobierno argentino es crear un marco regulatorio que no frene el desarrollo del sector. "Queremos generar una regulación que no impida su desarrollo y crecimiento, que permita su utilización y que la consolide como medio de inclusión financiera", comentó Yacobucci.

Desafíos para regular las criptomonedas en Argentina

Uno de los principales desafíos que enfrenta la UIF en la regulación de las criptomonedas es lograr un equilibrio entre permitir el desarrollo del sector y prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. "La UIF está trabajando para tomar decisiones sobre aquellos jugadores del sector que no tengan disposición al cumplimiento de las normas más básicas de prevención", comentó Yacobucci. A pesar de estos desafíos, la UIF se muestra receptiva y dispuesta a colaborar con el sector privado, reconociendo la seriedad de los actores involucrados en el ecosistema.

Inflación, volatilidad económica y criptomonedas: ¿una alternativa para los argentinos?

La inflación y la volatilidad económica en Argentina han sido factores clave para que los ciudadanos busquen alternativas a los medios tradicionales de ahorro. Ezeyza explicó que "el argentino es una persona que siempre está preparada para lo peor", haciendo referencia a las crisis pasadas como la de 2001, que ha llevado a muchos a desconfiar de las instituciones financieras tradicionales. "Todo eso hace que el argentino sea más permeable y dispuesto a darle una oportunidad a los criptoactivos", agregó.

La criptomoneda, como el dólar, se está posicionando como una alternativa frente a la devaluación del peso argentino. Sin embargo, Yacobucci enfatizó que la confianza en el peso sigue siendo un reto importante para el sistema financiero tradicional.

Medidas del Gobierno para regular y proteger a los inversores

El gobierno argentino ha sido uno de los pocos en la región que ha regulado a los proveedores de servicios de activos virtuales. "Somos de los únicos países en la región que ha regulado a los proveedores de servicios de activos virtuales", comentó Yacobucci. Esta regulación obliga a estos actores a cumplir con las normativas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, la UIF también está trabajando en la protección de los inversores. "La educación financiera es esencial para proteger a los inversores. Cuando las tasas de rendimiento son notablemente altas, esto presupone necesariamente un riesgo mayor", señaló Ezeyza.

Perspectivas futuras del mercado de criptomonedas en América Latina

Los expertos de la UIF creen que en los próximos años, el mercado de criptomonedas en América Latina seguirá evolucionando. Según Yacobucci, "queremos que Argentina sea una experiencia exitosa y que seamos un modelo para otros países". El ejemplo de El Salvador, que adoptó el Bitcoin como moneda oficial, fue destacado como un caso interesante, aunque no replicable en Argentina debido a las diferencias socioeconómicas.

Desafíos para empresas e inversores en América del Sur

El principal desafío para las empresas e inversores en la región es la falta de claridad regulatoria. "Los gobiernos de la región son más conservadores y tienen una inclinación innata a la regulación", comentó Yacobucci, destacando que los desafíos incluyen la creación de un marco claro que permita a los actores del sector cumplir con normas básicas de transparencia y seguridad.

El rol del Gobierno en la innovación del blockchain y las criptomonedas

Si bien la UIF no está encargada de liderar la innovación en el sector, Yacobucci subrayó la importancia de acompañar el progreso tecnológico y mantener un marco regulatorio adecuado. "Nos tomamos muy en serio la necesidad de no regular innecesariamente", afirmó. La UIF también está pidiendo mayores inversiones en infraestructura tecnológica para maximizar los beneficios de la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas que permitirán una regulación más eficaz del sector.

Preguntas

¿Cuál es la situación actual del mercado de criptomonedas en Argentina y América del Sur?

En primer lugar, habría que señalar que el mundo de critpoactivos es más amplio que el de las criptomonedas. En ese sentido, se verifica un sinnúmero de oportunidades vinculados a los criptoactivos que se van a ir consolidando conforme las necesidades y requerimientos del mercado. Básicamente, los token, los NFT, las stablecoins empiezan a mostrarse como herramientas útiles para los negocios de las personas que quizás no encuentren en los medios tradicionales soluciones adaptadas a sus requerimientos o estiman que los canales financieros históricos no los tienen en cuenta o los valoran como clientes.

En nuestra región, la Argentina es uno de los países lideres que se ha abierto al uso de criptoactivos y creo que realmente se encuentra en una posición de liderazgo por encima del resto. Las razones son múltiples pero estimo que la experiencia del 2001 y la perdida de credibilidad y confianza en el sistema financiero tradicional junto con las innumerables restricciones cambiarias, la inflación, la devaluación, la presión fiscal y otros factores llevaron a la ciudadanía a buscar caminos o vías alternativas. A ello se suma el aire innovador y de desarrollo de startups que acercan estas nuevas herramientas a la generalidad de la gente.

¿Qué papel juegan las criptomonedas en la economía argentina y cómo están siendo adoptadas tanto por individuos como por empresas?

Juegan un rol importante a la hora de llevar a cabo transacciones a nivel particular pero todavía no se han consolidado de modo tal de competir con otras monedas. En la economía argentina todavía se da un alto uso de efectivo y en general, se acude al dólar como moneda. Lamentablemente el peso perdió calidad a la hora de cumplir con sus funciones de reserva de valor, medida de cambio y unidad de medida y el argentino se acostumbro a acudir al dólar. A nivel empresarial no parece aun ser implementada de modo general como alternativa. Creo que los token quizás van a empezar a tomar mayor vuelo más rápidamente.

Obviamente, hay un mercado marginal y obviamente un mercado ilegal que ve en las criptomonedas un medio útil a sus fines. En eso, los principales jugadores del sector de proveedores de servicios de activos virtuales juegan un rol fundamental para evitar que el sector de criptoactivos termine siendo asociado a un mercado criminal o delictivo. Se advierte un compromiso para mostrarse proactivos en la diferenciación.

¿Existen regulaciones específicas sobre el uso y la comercialización de criptomonedas en Argentina y en otros países de América del Sur? ¿Cuál será la posición de la UIF en relación a la regulación crypto para 2025? ¿Cuáles son los desafíos que la UIF enfrenta al regular las criptomonedas? ¿Cuál es la posición de la UIF respecto al crecimiento del ecosistema crypto en Argentina?

La regulación en Argentina recae sobre los proveedores de servicios de activos virtuales y no específicamente en los criptoactivos. Todavía no hay una regulación especifica sobre criptomonedas aunque el país sigue de cerca las discusiones y las regulaciones que se van implementando en otras naciones.

Como política general en Argentina queremos generar una regulación que no impida su desarrollo y crecimiento, que permita su utilización y que la consolide como medio de inclusión financiera.

La Unidad de Información Financiera acaba de regular a los proveedores de servicios de pago y espera seguir avanzando siempre con un dialogo transparente y productivo con el sector Fintech. Si estimamos que mas tarde o temprano habrá que tomar decisiones en relación con aquellos jugadores del sector que no tengan disposición al cumplimiento de las normas más básicas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva.

En ese sentido, la creación del registro en cabeza de la Comisión Nacional de Valores ha sido un paso importante. Trabajamos muy en conjunto con la CNV y con el Banco Central para ir avanzando en los pasos que sean necesarios.

Siempre destacamos que es un sector cuyos mayores representantes a nivel local han pedido ser regulados y han participado activamente en el debate sobre los principios básicos de regulación. Eso no es habitual y por eso fuimos y somos muy receptivos con el sector. A nuestro modo de ver, esta seriedad demuestra claramente que los jugadores importantes del sistema quieren diferenciarse de aquellos que no están dispuestos a cumplir con las reglas mínimas de transparencia, confiabilidad y seguridad.

Estimo que es un sector que también lucha contra un prejuicio inicial que lo asocia a la falta de respaldo, confiabilidad y legalidad. Por eso también estimamos necesario apoyar a quienes si están comprometidos y quieren mostrar que su negocio también es una alternativa valida para acompañar la economía de cualquier persona y empresa.

¿Cómo afecta la inflación y la volatilidad económica argentina al uso y la inversión en criptomonedas?

Creo que han sido factores que han impuesto al ciudadano argentino de manera obligada la necesidad de buscar alternativas que le ofrezcan lo que el peso y las autoridades de las anteriores administraciones no han podido darle. Por eso, el recurso al dólar, al efectivo y ahora también a las criptomonedas.

El argentino es una persona que siempre está preparada para lo peor. El corralito y la experiencia del 2001 que replicó también la de 1989 y otras anteriores hacen que el Argentino descrea de las instituciones tradicionales e intente mitigar los riesgos buscando alternativas diversas.

Todo eso sin duda alguna hace que el argentino sea más permeable y dispuesto a darle una oportunidad a los criptoactivos y en particular, a las criptomonedas. En su ecuación de riesgo, las alternativas a los medios tradiciones no representan un riesgo significativo que desaliente su uso. Eso demuestra lo difícil que es devolver la confianza en el peso pero también nos abre a nuevos medios de pago o de ahorro.

¿Qué medidas está implementando el gobierno argentino para proteger a los inversores y regular las criptomonedas?

Aunque parezca poco somos de los únicos países en la región que ha regulado a los proveedores de servicios de activos virtuales. Y somos de los pocos que habiéndolos incluido como sujetos obligados a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva avanzó decisivamente en la creación de un registro.

En cuanto a la protección a los inversores se debate mucho sobre los pasos a seguir. Hay una cuestión básica que cualquier ciudadano debe reconocer y sincerarse que son los márgenes de rendimiento o utilidad de una inversión. Cuando esas tasas son notoriamente elevadas ello presupone necesariamente un riesgo mayor. En muchos casos de estafas se advierte que los clientes son conscientes de esta situación pero esperan ser de los primeros en ingresar al negocio y beneficiarse en el corto plazo.

Como sociedad creo que debemos avanzar en la educación financiera. La educación básica debe volver a los valores tradicionales. Muchos de nuestros abuelos con el secundario lograban administrar y llevar adelantes sus negocios, pues el titulo secundario implicaba los conocimientos básicos para entender la contabilidad y el circuito financiero de un emprendimiento.

Lamentablemente eso se perdió y es necesario recuperarlo para que cualquier ciudadano entienda las cuestiones básicas de su economía y de sus finanzas personales.

Desde la UIF monitoreamos de cerca los pasos que se van dando en otros países aunque tenemos claro que la sobregulación de este sector es un error que no queremos cometer pues creemos que se trata del futuro y que tiene para mucho para aportar.

¿Cuáles son las perspectivas futuras del mercado de criptomonedas en América Latina en términos de regulación y adopción?

En líneas generales, creemos que se van a ir implementando en los distintos países obligados quizás por la evolución que presentan en la economía global, las experiencias exitosas de otras naciones y las recomendaciones que organismos como el Grupo de Acciona Financiera Internacional van estableciendo.

Queremos que Argentina sea una experiencia exitosa y que seamos un modelo para otros países. Lo hecho por el El Salvador es muy interesante para analizar, aunque no sea replicable a nivel país. El desafío es saber tomar los elementos que nos puedan ayudar pero claramente no se puede extrapolar por las particularidades que presenta.

¿Qué desafíos enfrentan las empresas y los inversores que desean operar con criptomonedas en Argentina y América del Sur?

Los desafíos creo que tienen que ver con la situación general de la región. La Argentina quizás va un poco a contramano de la región porque los gobiernos de la región son de izquierda y más conservadores. Tienen una inclinación innata a la regulación. Habiendo conversado con autoridades de otros países vemos que se pretende encorsetar a esta industria como si fuera una más del sector financiero tradicional.

El gran desafío es generar un marco suficientemente claro respecto de los actores del sector para que aquellos que no estén dispuestos a trabajar con las reglas básicas de seguridad, transparencia y trazabilidad no ingresen al mercado.

¿Qué instituciones financieras y bancos en Argentina están ofreciendo servicios relacionados con criptomonedas?

Hoy tenemos a los proveedores de servicios de pago como actores principales, aunque cuando este gobierno continue avanzando en sus objetivos seguramente se pueda abrir a todas las instituciones. En este año de gestión el gobierno dio muestras claras de avanzar en esa línea, que no fue solamente discursivo pues ha alcanzado logros impensados por muchos en materia económica.

¿Cómo influye el tipo de cambio y el control de divisas en el comercio y la inversión en criptomonedas en Argentina?

Tiene un impacto negativo por eso el Gobierno desde un principio ha sido claro en que trabaja para terminar con el enjambre de regulaciones en el mercado de cambios que no ayudan a los argentinos ni a quienes quieran invertir. Ese objetivo se va a cumplir y eso va significar un cambio muy positivo.

La experiencia nos demuestra después de tantos años que esas soluciones no solo han sido ineficaces sino que nos han llevado a encrucijadas difíciles de resolver. El desastre que el presidente Milei intenta arreglar es sin duda muy grande pues años de malas políticas han generado distorsiones en el mercado que sin duda afectan la competitividad y el desarrollo de los argentinos.

De esta situación, los critpoactivos tampoco son ajenos.

¿Qué iniciativas o proyectos locales están impulsando el desarrollo y la innovación en el sector de blockchain y criptomonedas en América del Sur?

Creo que la Unidad de Información Financiera no tiene como rol o misión liderar el desarrollo o la innovación, eso es competencia del sector privado. La UIF debe tener una mejor o mayor conciencia de los desafíos que se le presentan al privado y acompañar el progreso intentando regular con inteligencia, eficacia y eficiencia.

Nos tomamos muy en serio la necesidad de no regular innecesariamente. Este año hemos actualizado muchas regulaciones y hemos depurado algunas obligaciones que no tenían fundamento claro o no se vinculaban con la misión del organismo. Se escondían algunas regulaciones que, en definitiva, estaban apoyando una política cambiaria que este gobierno no tiene.

En cuanto a blockchain creemos que es una de las innovaciones más interesantes del mundo de los activos virtuales. Creo que le puede dar la seguridad y el respaldo que muchas veces, de manera desinformada, se le endilga al sector carecer.

En cuanto a la UIF venimos requiriendo a las máximas autoridades que nos habiliten la inversión en infraestructura tecnológica necesaria para estar a la altura de las circunstancias, pudiendo maximizar los beneficios de la Inteligencia Artificial, la explotación de fuentes abiertas, el análisis de bloques y otras herramientas para el procesamiento de información.

Esperamos que la recuperación económica y la reducción del gasto público nos ayude a contar con los recursos necesarios a tal fin pero somos conscientes del enorme esfuerzo que se esta haciendo.