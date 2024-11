Georgia Meloni en Argentina: oportunidad para un milagro argentino si nos asociamos con Italia

Durante la gestión de Raúl Alfonsín en Argentina y de Bettino Craxi en Italia. No debemos olvidar que 20 millones de argentinos TIENEN EN SUS VENAS SANGRE ITALIANA. Siendo nuestro país el segundo del mundo, que más descendientes de italianos tiene, fuera de sus fronteras en el mundo, luego de la comunidad ítalo estadounidense. Ese convenio y esa ley desarrollaron actividades prósperas para ambas naciones hasta que la crisis del 2001 en la Argentina arrasó con todo. En sus 13 artículos se estableció cooperación en Con agricultura e industria agro-alimentaria, energía y minería, formación profesional, comunicaciones y salud, además de otros de común interés. Luego y a partir del año 2010 hubo algunas experiencias de convenios puntuales aislados y espasmódicos. La Argentina tiene una producción agropecuaria importante, pero de materia primas, no genera un gran valor agregado, excepto en la industria aceitera. Vale preguntarse. Podrá llegar Argentina a las góndolas de los supermercados del mundo con productos de alto valor agregado?. Esto seria posible de la mano de Italia, como nuestro socio estratégico, ya que aporta un gran know-how (como hacer) mundial en alimentos de alto valor agregado y un gran jugador en el mundo, que nos insertaría en ese mundo de manera rápida. Argentina aporta las materias primas agroalimentarias, algo de valor agregado y mano de obra, nos falta ese know - how y eso precisamente es lo que tiene Italia. Argentina tiene que crear un centro industrial agroalimentario para alcanzar a producir alimento para 800 millones de personas, nuestro consumo aproximadamente sería el 6% de esa producción y el 94% sería para exportar al mundo que tiene hambre, por lo tanto para lograrlo hay que crear ese centro productivo y que Italia se ocupe de distribuirlo al mundo, argentina necesita tecnología y know-how. Forza Italia, Forza Argentina!!!!