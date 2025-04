La Justicia pidió citar a declaración indagatoria al policía que roció con gas pimienta a una niña

Fabrizia, la niña rociada con gas pimienta: "Parecían orgullosos de haberme tirado gas pimienta"

Días después de haber sido atacada por la policía, Fabrizia habló sobre el gas pimienta que recibió en la marcha por los jubilados. "Parecían orgullosos de haberme tirado gas pimienta", dijo en declaraciones a C5N.

Además, al ser consultada sobre lo ocurrido la niña aseguró: "No me lo esperaba porque supuestamente para mi la policía está para cuidarnos, no para afectarnos". Ante lo ocurrido, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra la madre de Fabrizia, a quién calificó de "irresponsable".

Un hecho aberrante tuvo lugar durante la manifestación del miércoles en contra del la ratificación del veto a la ley de recomposición jubilatoria: un efectivo de la Policía Federal roció con gas pimienta a una nena de 10 años. Ante esto, C5N habló con Fabrizia, la niña afectada, quién explicó: "Empecé a gritar, sentí que no podía ver, no podía respirar de los nervios, no escuchaba a mi mama, no la sentía y sentía que me llevaban de acá para allá. Me asuste y me puse nerviosa".

Sobre como se dieron los hechos, Fabrizia relató: "Nosotras no habíamos hecho nada, era una manifestación pacifica. Nunca le pegamos a nadie, no le pegamos a los policías, no los insultamos, nada. De hecho estábamos sentadas en el piso".