La fiscal general de EEUU pidió pena de muerte para Luigi Mangione

Mangione enfrenta cargos estatales y federales, entre ellos asesinato en primer grado "en apoyo a un acto de terrorismo " . Como el crimen se dio en el estado de Nueva York , donde no se contempla la pena de muerte para los cargos estatales, podría ser condenado a cadena perpetua sin libertad condicional.

Sin embargo, como también tendrá que afrontar una acusación federal paralela, en esta causa sí podría recibir la pena de muerte, aunque por el momento no se solicitó que se declare culpable de delitos federales.

En su primer día al frente de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que ordena al Departamento de Justicia a buscar la pena de muerte en los casos federales a los que sea aplicable.

El asesinato de Brian Thompson a manos de Luigi Mangione

La mañana del 4 de diciembre de 2024, Brian Thompson, CEO de United Healthcare, fue baleado frente a un hotel en Manhattan mientras se dirigía a una conferencia. El ataque violento generó una enorme conmoción a nivel mundial y desencadenó una intensa cacería policial para identificar y capturar al asesino.

El 9 de diciembre, el presunto responsable, Luigi Mangione, de 26 años, fue capturado en Altoona, Pensilvania, en una operación conjunta de la policía de Nueva York y el FBI. Al momento del arresto, llevaba un arma con silenciador, posiblemente fabricada con una impresora 3D, y un cuaderno y un documento manuscrito. Allí había expresado su enojo hacia lo que él describía como aseguradoras de salud “parasitarias” y desdén por la avaricia y el poder corporativos. Posteriormente también encontraron un cuaderno en el que se detallaban los planes para el tiroteo, según dos funcionarios que informaron a The New York Times. “¿Qué hacer? Golpeas al director general en la convención anual de contables parasitarios. Es selectivo, preciso y no pones en peligro a inocentes”, había escrito.

Además de la acusación por homicidio, también enfrenta cargos en Pensilvania por cinco delitos vinculados a la posesión de armas y falsificación de identidad. Según pudieron reconstruir los investigadores, el joven se habría escondido en una esquina y al ver salir a Thompson de su vehículo, le disparó en por la espalda y en la pierna y luego huyó en una bicicleta eléctrica.