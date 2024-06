Javier Milei y sus compadres, en modo Serrat

En este caso, el uno y los otros nos recuerdan versos de Joan Manuel: “Hombres de paja que usan la colonia y el honor, para ocultar oscuras intenciones… a sembrar calumnias y a mentir con naturalidad… resulta bochornoso verlos fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande… se agarran de los pelos, pero para no ensuciar van a cagar a casa de otra gente” (Algo personal, canción, 1981).

Pedimos perdón por la digresión, pero se asimilan mucho. Decíamos la (pelusa) envidia y celos, estuvieron muy presentes en el discurso de Milei, el día que habló de “los fideos con tuco”. En realidad, su colateral fue dócil. Pudo agregar que Milei no solo carecía de fideos y tuco, sino que tenía la receta equivocada para hacer un estofado. Hasta el año pasado existía un puro resentimiento de Milei hacia el elenco estable de los congresos: “bufoneemos economía”.

DISLATES INTERNACIONALES Y MALAS NOTICIAS ECONOMICAS

El swap chino sigue en suspenso porque Milei “no hace negocios con comunistas” y “todos los chinos son iguales” (Mondino). Los musulmanes son anticomunistas, pero ni la financista ni el león lo sabían. Es que la visita fallida de Milei a la mezquita se suspendió cuadras antes de llegar, así se autoinfligieron otro latigazo con potenciales inversores que profesan esa fe. El problema no sería contender con chinos e islamitas, lo absurdo es que chuparle las medias a EE.UU., el Reino Unido e Israel, no aportó un solo dólar.

Justo en junio, cuando se emprendió una nueva etapa atestada de inseguridades. Inseguridad cambiaria, la Ley Bases que, si no sale, o sale mutilada, también dificulta el símbolo propagandístico de “competencia de monedas”. Tampoco hay señales que permitan confirmar que se está yendo en una dirección. La política económica es un engendro orto-heterodoxo, en ese orden. El actual esquema monetario y cambiario está en riesgo. La desconfianza responde a la carencia de un plan de estabilización neoliberal para bajar la inflación a un dígito anual, la inflación actual, triplica la peor inflación de Cristina Kirchner. La insustentabilidad del extravagante ajuste del primer cuatrimestre no combina con ningún potencial de recuperación de la economía, no se conoce ni un memorándum de crecimiento.

En cuanto al artificial superávit fiscal, el ritmo de desplome de la recaudación crece, mientras el desmoronamiento del gasto del primer cuatrimestre se plancha. Paralelamente, “la eliminación del cepo Macri-Lacunza” no llega.

¿Es viable la eliminación del impuesto País que le prometió Caputo al empresario Luis Majul? (este último, hoy estrella de LN, no figuraba en los rankings de LN, periodistas más respetados).

El gobierno se la pasa vendiendo como exitoso llevar la inflación a una tasa del 70% anualizada, 16 puntos porcentuales arriba de la peor tasa de inflación de Macri y alrededor de 3 veces la peor inflación de Cristina Kirchner.

LOGICA EMPRESARIAL “DOWN SIZING”

Sin plan de estabilización, crece la inseguridad. La liviandad de la matanza social, debería asegurar por lo menos una inflación nominal de un dígito anual.

Es descifrable “la lógica empresarial de reingeniería o down sizing”. El presidente no leyó a Krugman: “Un pais no es una empresa”, y el ministro de economía, ni siquiera un resumen Lerú. En una reingeniería estos resultados deben ser vertiginosos para que los accionistas satisfechos otorguen más tiempo. Es que la “lógica de una empresa” es ganar o dejar de perder dinero. Aceptando que “la lógica de una empresa” se puede transpolar a un pais, una parte significativa del presumido progreso fiscal, ha sido encontrada con rudimentos coyunturales para una corporación con problemas financieros de primera generación de reingeniería, luego, hay que generar flujos de fondos crecientes para asegurar el pago de la reestructuración.

LÓGICA DE GRINGOS Y ORTODOXOS

No se observa cómo se podría forzar a la baja las expectativas de devaluación. Recuerde que “los gringos” estan liquidando solo lo necesario para pagar deudas y comprar silo bolsas (como decíamos meses atrás, récord de compras de silo bolsas), esperando un dólar piso de $1.400, hasta $2.000.

Romper la expectativa inflacionaria dentro del marco teórico elegido, implica ofrecer un programa económico consistente y apropiadamente notificado para marchar hacia la coordinación de expectativas. Procrastinando aumentos es difícil quebrar las expectativas de inflación. Los refuerzos de precios convenidos y postergados obligan al alza la tasa de inflación. La presión social no va a ayudar. Falta ajustar salarios y jubilaciones, la protesta del miércoles liderada por la CGT va a extenderse a los diferentes sectores medios y populares, en forma organizada y/o auto convocada.

El consenso de expertos, desde los que piensan igual que Milei, no cree que habrá rebote “en V”. El gobierno no tiene como traccionar una recuperación.

Cae el consumo y, la evolución del consumo privado representa 74% del PBI.

Recuerde: D.A. = (C + I + G + Expo-Impo). Consumo, Inversión, Gasto e Importaciones, caen. El gasto de las familias está en manos de la masa salarial, el consumo público no empujará hacia arriba la recuperación, en la inversión en construcción no residirá causal de crecimiento, debido a la inmovilización de la inversión pública y a la construcción privada que tiene costos en dólares que crecen por arriba del precio de las propiedades terminadas. La inversión en equipamiento es imposible, las empresas están en niveles mínimos históricos de utilización de la capacidad instalada.

APRIETES DE ARRIBA

Sentimos vergüenza ajena. No es que nunca haya aprietes, el problema es que se notó mucho. Podríamos mencionar integrantes de la hermandad “nado sincronizado”. La semana pasada disciplinaron al sindicato, argumentando que esta podría ser la última oportunidad. Encontrar un sucesor de Cavallo llevó muchísimo tiempo, ya todos los “empresarios ecolobistas” eran millonarios. En este momento, cuando las voces han acallado al pedido de ayuda Milei, la versátil liga, dice que comienza una insipiente recuperación (lo que llamaban antes “rebote del gato muerto, cuando Néstor Kirchner crecía al 8/9% por 4 años).

LA EXPERIENCIA ENDÓGENA

Después de 16 trimestres consecutivos de caída, desde el segundo trimestre de 1998, hasta el segundo trimestre 2002, la economía comenzó a crecer, en el tercer trimestre de emprendida la recuperación. Esta mejoría acaeció primeramente de la mano de la cuadruplicación del peso, una devaluación extravagante, producto de la “libre flotación”. Las exportaciones netas con un impresionante aumento de las retenciones, salarios pulverizados en dólares, derrumbó las importaciones. La economía comenzó a crecer a tasa chinas por 107 meses consecutivos, hasta la crisis de Lehman Brothers.

LOS SHOCKS EXÓGENOS

Luego del “semestre trágico” -2008/2009-, la recuperación sucedió con un salario real 35% mayor al actual, con un tipo de cambio en pesos presentes, 60% superior. Dada la recesión mundial, las exportaciones netas tardaron 3 trimestres en auxiliar efectivamente a la variación del PBI.

La pandemia y la adversidad permanente de Alberto Fernández, hizo que, enseguida de estar 9% arriba en junio 2022 cuando “el fuego amigo” eyectó a Martin Guzmán, aguantó hasta 7.5% arriba en agosto 2023 (PASO); las elecciones y Milei hablando de dolarización hicieron que, hasta marzo 2024, se retrocediera al PBI de enero de 2021. La caída acumulada se reparte así: (6.6% = 2.3% AF+ 4.3% M).

EL FANTASMA DE LA PENDIENTE NEGATIVA La experiencia 2018-2019 no fue una salida con carácter alfabético por razones obvias, los ingenieros estudian matemática, entonces en el plano de las coordenadas cartesianas y por incumbencia profesional, terminó en pendiente negativa y, la recuperación nunca llegó. La pendiente negativa es la recta que va hacia abajo, de izquierda a derecha, la que coincidió Macri al entrar en “modo De la Rúa”.

Entonces, aunque el lenguaje de los macroecolobistas “nado sincronizado” sea menesteroso, no es serio decir que la economía demora más tiempo en recuperar su nivel precrisis, que lo que dura el proceso de caída, y al mismo tiempo manejar en la jerga la representación gráfica de “rebote en V”. Creemos que la orden amedrentó a muchos y no tuvieron tiempo de pensar algo más elaborado. Después de la orden, salieron todos a tratar de cumplir.

Gobierna Milei

El primer trimestre 2024 terminó con una caída del PBI de 3% trimestre contra trimestre y 5.2% año contra año, incluyendo diciembre 2023 con devaluación 118%, superior a la caída de 5% del segundo trimestre 2023 por la sequía. Sin el superávit comercial, el PBI hubiera caído un 13% en vez de 5.2%, año contra año.

Pero lo peor, había 5 millones de kilos de alimentos que estaban escondidos por 6 meses en galpones del Estado, que ahora se están pudriendo, siguen aun sin acatar la orden judicial de repartirlos todos. Los 50 enfermos de cáncer que murieron esperando remedios oncológicos, lo peor, lo explica muy bien Serrat:

“Juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es del otro si algo les sale mal, entre esos tipos y yo hay algo personal… experimentan nuevos métodos de masacrar sofisticados y a la vez convincentes, no conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños, nos niegan a todos el pan y la sal, entre esos tipos y yo hay algo personal”.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros, @pablotigani