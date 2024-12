La desigualdad y equidad en Argentina

El problema radica no solo en la desigualdad, sino en que la equidad es una discusión ética y moral que busca la igualdad de oportunidades como medio para reducir las desigualdades.

En una de las clásicas conferencias de prensa del vocero presidencial, recientemente, se deslizo un comentario sobre la desigualdad ante una pregunta de un periodista. Se puso como ejemplo una situación muy poco afortunada, que claramente dista de la realidad cotidiana. Está claro que existe desigualdad entre todos los que habitamos este planeta, pero la pregunta no iba dirigida a la desigualdad que existe entre figuras como Adorni y Elon Musk, sino a la desigualdad social que cada día se profundiza más en nuestro país y que produce una inequidad alarmante.

Realicemos un ejercicio de imaginación y pensemos en tres jóvenes detrás de un muro queriendo observar el paisaje más hermoso que podamos imaginar. A los tres jóvenes les damos el mismo escalón para que puedan llegar al muro. Sin embargo, pasará que uno de ellos podrá observar cómodamente y emocionarse al ver el paisaje, el otro estará en puntitas de pie y estará más preocupado en no caerse que en ver el paisaje, y el último, a pesar del escalón, no llegará a ver el paisaje. Esto ilustra el concepto de igualdad: a todos le otorgamos lo mismo, pero no hay equidad. Cada uno necesita un escalón de distinta altura para apreciar el hermoso paisaje, y eso es lo que se entiende por equidad.