Comunicación en la era de la Inteligencia Artificial generativa: cómo ser auténtico

Hoy, la inteligencia artificial generativa ya no es una tecnología de nicho; está integrada en los procesos de comunicación de empresas de todos los tamaños e industrias. Desde la generación de textos hasta la creación de imágenes y videos, las herramientas de IA han democratizado el acceso a recursos antes costosos y complejos. Sin embargo, el desafío no es sólo técnico, sino ético y estratégico: ¿cómo garantizar que esta tecnología sea una herramienta y no un foco de riesgo para la relación con las audiencias?