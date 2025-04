El principal desafío del Gobierno con el dólar, según el economista Claudio Zuchovicki

Un cambio de poder: el consumidor al mando

Zuchovicki también analizó el impacto de la inflación y cómo la pérdida del poder adquisitivo no solo limita la compra de dólares, sino también de bienes esenciales. “Cuando sube el dólar, suben la carne, la leche, la ropa. Lo que no entendemos es que no es solo que no podés comprar dólares. Es que no te alcanza para nada”, apuntó.

Sin embargo, remarcó que hay una transformación más profunda en curso. “Hasta ahora, el poder lo tenía quien tenía la mercadería. Vos querías sacarte los pesos de encima y el comerciante no vendía porque no sabía si reponía. Hoy hay sobrestock. El poder lo tiene el consumidor”, sostuvo.

El desafío que viene: reformas estructurales

En diálogo con El Observador, de cara al futuro, el presidente de BYMA fue enfático: “Argentina tiene que discutir impuestos, tasas laborales, aportes, intermediación. Hay que hablar de reformas estructurales que te hagan más competitivo”.

El nuevo esquema cambiario abrió una ventana de oportunidad. Pero para Zuchovicki, aprovecharla dependerá de que el país avance con cambios profundos. “El modelo necesita estabilidad, pero también incentivos a producir, exportar e invertir. No alcanza solo con ordenar la moneda”, concluyó.