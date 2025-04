Axel Kicillof pide al FMI investigar la conducta de Kristalina Georgieva tras su apoyo a La Libertad Avanza

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , envió una carta al Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la que exigió que el organismo una investigación sobre la conducta de la directora Kristalina Georgieva , quien días atrás formuló un respaldo a la administración de Javier Milei de cara a las elecciones legislativas de octubre próximo al llamar a la Argentina “a mantener el rumbo” y a “que no descarrile la voluntad de cambio”.

Según publicó el mandatario bonaerense en su cuenta de la red social X: "Con sus declaraciones sobre las elecciones argentinas y su apoyo explícito al oficialismo, violó el reglamento del Fondo y su deber de imparcialidad ". El economista analizó que "no sólo intervino en nuestro proceso electoral, sino que llegó a posar en una foto oficial luciendo un pin partidario de La Libertad Avanza, un hecho absolutamente inédito".

"¿Se imaginan la reacciones que causaría en el mundo si la titular del FMI se dejara fotografiar con un pin del Partido Justicialista o de MORENA? La gravedad de esta injerencia no puede ser relativizada: lesiona nuestra soberanía y compromete la neutralidad que debe regir a cualquier organismo internacional", subrayó Kicillof.

En ese marco, exigió "una rectificación inmediata y una investigación interna para determinar si corresponde su remoción" y apuntó que "el Fondo no debe mandar sobre las decisiones del Gobierno Argentino y mucho menos sobre la voluntad electoral del pueblo argentino".

En la misiva, a la que tuvo acceso Ámbito, el gobernador planteó que las palabras de la titular del FMI "no pueden ser interpretadas de otra manera que como lo que son: una demostración del interés de la Sra. Georgieva en el éxito electoral del oficialismo en la República Argentina" y añadió que "como si esto no fuera poco, a las pocas horas, la Directora Ejecutiva se tomó una foto con un Ministro del Gobierno utilizando un pin en su saco que se identifica con el partido oficial".

Paralelamente, Kicillof expuso que su punto de vista "no es una opinión de una parte interesada, es el análisis que, de forma unánime, hicieron los medios masivos de comunicación en el país", reiteró que "la Sra. Georgieva se entrometió en el proceso electoral argentino", por lo que "incumplió el Convenio Constitutivo del FMI, el Código de Conducta del Staff y los Términos de Referencia de su contratación".

Sostuvo "que el en el derecho internacional el principio de no intervención constituye una de las reglas básicas de las relaciones internacionales: es el derecho de todo Estado soberano de conducir sus asuntos sin injerencia extranjera", por lo que solicitó "que en forma inmediata procedan con el inicio de un proceso de investigación urgente sobre el accionar de la mencionada funcionaria".

Otras voces

Al respecto también se pronunció el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien durante la conferencia de prensa que realiza los lunes en la Casa de Gobierno, afirmó que la nota del gobernador "es para solicitar una urgente e imparcial investigación sobre la conducta irresponsable de la directora gerente del FMI".

En su mensaje, el funcionario recordó que el jueves pasado, Georgieva "realizó declaraciones bastante polémicas al aseverar que 'en el orden interno, Argentina tendrá elecciones y es muy importante que no se desvíe de la voluntad de cambio' y pedir 'mantener el rumbo'"; puntualizó que, "luego, se sacó una foto con un ministro que tenía puesto un pin de una motosierra" y consideró que "tanto las declaraciones como el gesto de la foto tienen un claro mensaje: que es intentar favorecer el éxito electoral del oficialismo del Gobierno nacional, de la misma forma que ya había hecho Christine Lagarde con Mauricio Macri".

"Esto viola uno de los principios básico del derecho internacional, que es la no injerencia en los asuntos internos de los países", continuó Bianco y planteó: "El propio contrato de trabajo de la señora Georgieva lo dice. El Convenio Constitutivo del FMI, en su artículo 22, sección 4, inciso C indica que en el desempeño de sus funciones, el director gerente y el personal del Fondo se deberán por completo al servicio del Fondo y no al de ninguna otra autoridad. Los países miembros del FMI respetarán el carácter internacional de este deber y se abstendrán de todo intento de ejercer influencia sobre cualquier funcionario en el desempeño de sus funciones".

Posteriormente, indicó que "en el Código de Conducta de los directivos del FMI se expresa se espera que actúen con imparcialidad; debe asegurarse que la expresión de sus opiniones y convicciones personales no comprometa el desempeño de sus funciones oficiales ni los intereses del FMI; su conducta oficial debe caracterizarse por la objetividad y el profesionalismo; no debe permitir que las relaciones o condiciones personales, incluidas el sesgo o favoritismo, influyan en el desempeño de sus funciones oficiales y debe evitar situaciones que generen un conflicto de interés".

Finalmente, expresó que "su contrario, en el inciso D, dice que puede ser miembro de un partido, pero no podrá asistir a reuniones de partidos, no podrá asumir cargos del liderazgo dentro de un partido, ni participar de actividades partidistas ya que ello es incompatible con su cargo" y completó: "La normativa específica del FMI se da de bruces con haber tomado partido tan abierta y descaradamente con un partido político de Argentina".

También criticó que tanto la administración de Macri como la de Milei hayan "endeudado a generaciones enteras de argentinos" con préstamos del FMI "sólo para ganar elecciones".

Esta mañana, también se expresó al respecto la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, y le recordó a la titular del Fondo que en el país el consumo sigue en caída libre desde hace 16 meses", apuntó que "más de 180.000 empleos destruidos en el sector privado", dijo que "según la ONU, Argentina es el país que más se desindustrializó en el mundo" y remarcó que "la inversión privada no arranaca"

En una advertencia directa a la directora del FMI, la ex presidente redobló sus críticas al afirmar: "Te aviso algo, Kristalina: tarde o temprano el pueblo va a voler. Va a encontrar la forma, el momento, las personas adecuadas y las banderas necesarias para enfrentar este modelo de empobrecimiento que ustedes fomentan desde hace décadas. Porque los pueblos también tienen memoria y dignidad".

Tras el revuelo generado por sus declaraciones, la directora gerente intentó calmar el debate que surgió luego de que expresara su apoyo implícito a la gestión de Milei. Aclaró que su mensaje estaba dirigido al Gobierno, subrayando la importancia de mantener el rumbo económico y no perder de vista las reformas necesarias para el crecimiento de Argentina.

En una rueda de prensa en Washington, explicó: “Las elecciones son para los argentinos, no para nosotros. Mi mensaje fue para el Gobierno, para que continúe con el rumbo que beneficie al pueblo argentino”. Por su parte, Rodrigo Valdés, director del FMI para América Latina, respaldó a Georgieva, destacando que el apoyo al gobierno era para asegurar la estabilidad y la recuperación económica del país.