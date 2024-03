Los 100 dramáticos días

El escenario posterior al 118% de devaluación, retornó un irrelevante superávit comercial de 800 millones de dólares en enero. Se valora equivocadamente, la recuperación de reservas. El BCRA de Bausili compró u$s 9.000 millones, u$s 6.500 millones permanecieron y, las reservas brutas alcanzaron u$s 27.700 millones, pero las reservas netas siguen siendo negativas en u$s 6.000 millones. De los u$s 9.000 millones, u$s 7.000 millones estan comprendidos por el aplazamiento del pago de las importaciones.

En febrero se liquidaron solo u$s 1.500 millones, y arrecian las demandas de salir del crawling peg del 2% mensual. Ya empieza a vislumbrarse la retención de la liquidación de exportaciones, aunque Caputo y los bancos beneficiarios del carry trade, ambicionan seguir pedaleando la bicicleta, una vuelta más.

Actualmente se perdió 80% de las mejoras cambiarias. Se enciende luces, se calcula que durante el último mes se perdieron u$s 5.500 millones del ingreso que se esperaba.

El gobierno no pudo obtener la ampliación de los u$s 13.000 millones que estan pendientes desde que Macri perdió los desembolsos por incumplimiento de metas con el FMI. Los u$s 20.000 millones que Caputo le prometió conseguir a Milei, nunca llegaron. El chasco dejó en ridículo al presidente, cuando le preguntó a Fantino si quería que le muestre el celular (donde supuestamente había un comunicado de un fondo que pondría los dólares). Milei había afirmado que estaban, y que con ello iba a realizar la dolarización. La dolarización está cada vez más lejos. “No hay plata para ustedes”, es la frase que recibieron Caputo y Milei en New York.

La contraparte de exportación a cambio de la brutal devaluación, fue de solo u$s 9.000 millones, y la entrada de capitales o lo que los liberales suelen llamar “lluvia de dólares”-por prestamos o por inversión extranjera directa (IED), no asoma y, no hay miras que llegue. Las mejoras son solo para las energéticas que se iban a ir y ahora se quedan, las petroleras, las dos empresas de medicina prepaga y los bancos. La eliminación de impuestos a la exportación no se produjo en forma consistente con un gobierno liberal, la reapertura de la economía no existe.

El BCRA contrajo moneda, haciendo retroceder el crédito y derrumbando el nivel de actividad económica. No hay crédito para el sector privado. La nueva baja de la tasa de interés negativa, es aparente. Sigue siendo útil, pero no para las pymes, si no para proseguir licuando los ahorros en pesos, generando ganancias extravagantes en dólares para las entidades financieras. Los bancos han ganado entre u$s 5 y 6 mil millones con el desarme de las Leliq. Recuerde, tasa nominal de 100% a un día (174% TEA), mientras dólar cae de $ 1.250 a $1.000. Tasa real compuesta, 350% anualizada. Lo más preocupante es que el BCRA colocó una formidable cantidad de pases hasta un día de plazo.

Decíamos que esta semana bajó la tasa de interés para absorber pesos, endeudándose más, a corto plazo, para bajar las escandalosas ganancias que estaban recibiendo los bancos, que, además, recibieron un salvataje de las Leliq, de parte del Tesoro. El tema es que se sigue emitiendo, para financiar los intereses, para comprar divisas y fortalecer la endeble posición de reservas.

Caputo está intentando aplicar una política circunscripta de control de la cantidad de dinero, con tasas de interés bajas y negativas en términos reales, para evitar el exceso de emisión, por los intereses de los pasivos remunerados del BCRA, tras el desarme errabundo de las Leliqs. Se ha constituido, asimismo, el carry trade más peligroso de los últimos 48 años. Desde que asumió Milei la base monetaria creció solo 4%, con una caída real de casi 40%. Una gran parte de la emisión de bonos del Tesoro tuvo que ser aliviada por el BCRA brindando Puts para los bancos, de manera inconsistente con la idea de avanzar con un programa monetario confiable que quiere tener bajo control los agregados monetarios.

El Estado considera emitir Bopreal por u$s 10.000 millones, y ya lleva emitidos casi u$s 8.000 millones, no queda mucho margen de absorción monetaria con esa táctica. Los pasivos remunerados dejarán de ser un factor astringente de la base monetaria para ser un elemento expansivo por la dimensión de los intereses que se estarán costeando: alrededor de $ 2 billones mensuales. Se pagan u$s 2.000 millones mensuales de interés de la deuda en pesos.

NUMEROS: LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN CAIDA LIBRE

Se registra la peor caída de la actividad económica en 22 años. El golpe a los salarios y el intenso ajuste de la actividad económica han sido insólitos.

Los salarios reales se derrumbaron alrededor de 30% entre diciembre y marzo, ni hablar de los trabajadores “no registrados” Los indicadores de actividad económica muestran fuertes caídas: cae el consumo 32.5%, la producción industrial 21.7%, Acindar cerro 4 plantas, Techint va al paro por 72 horas,. El consumo de carne solo en febrero cae 9.3%. Mientras la inflación acumula 71.3%, las jubilaciones subieron solo 20.8%, el salario 24.2%. El colectivo cuesta 419% mas caro, la nafta aumento 139%, la leche 123%, pan 180%, frutas y verduras 115%, pollo 64%, medicina prepaga incluyendo el aumento acumulado desde el 5 de abril, ronda el 175%, las ventas en farmacias cayeron 42.4%. En febrero, las ventas de las pymes se destruyeron 27% interanual. El primer trimestre el PBI va a caer 5% y, 7.5% interanual. Hay que remontarse hasta el cuarto trimestre de 2001, o la pandemia para observar caídas trimestrales de dimensión semejante.

En materia fiscal, hay que salir del ajuste asentado en la aceleración de la inflación (licuadora), hacia una disminución sustentable del déficit impulsando una reforma y un reordenamiento del Estado, sostenible, es decir, negociada con la oposición.

En el mercado laboral se proyectan pérdidas de más de 150 mil puestos de trabajo en 2024. La caída del salario real es espectacular por la aceleración de la inflación. En enero, el salario registrado promedio quedo $44.000 debajo de la línea de pobreza. Crecen los pobres que trabajan en relación de dependencia en el sector privado.

La situación social luce insostenible. Ya hubo un paro general y viene otro, ayer se realizaron 500 piquetes. Se requiere un cambio de rumbo que el gobierno no va a plantearse, hasta que las consecuencias de este experimento, lo detone.

No se ve mejoramiento del “clima de negocios”, no hay flexibilización de restricciones para acceder a divisas y girar dividendos, aunque pasa inadvertido. No existe ninguna mejora de los flujos de inversión extranjera.

Sigue la incertidumbre macroeconómica, porque después del retiro de la Ley y la caída del DNU, existe una enorme “inseguridad jurídica”, todavía falta un programa de estabilización serio, que de previsibilidad al inversor.

No hay suficiente apoyo legislativo ni provincial. El Pacto del 25 de mayo, como estaba concebido, marcha al naufragio, debe ser completamente distinto a lo que el presidente se imaginaba. La motosierra y la licuadora se agotaron. Si no se gira al pragmatismo, al consenso político, nos acercamos a un epílogo previsible.

En conclusión, venció la garantía, este es el producto Milei, los resultados han sido descriptos en detalle, en síntesis, la inflación se duplicó, la actividad económica está en caída libre, escala el desempleo y, los dólares no vienen por la cuenta de capital. Si esta tendencia se consolida, habrá que volver a devaluar o acelerar el crawling peg, la inflación puede espiralizarse, y; en ese escenario, 2024 puede finalizar con una caída mayor al 7% del PBI.

Se necesita un modelo de racionalidad general, que permita sustentar la preeminencia de lo político sobre lo económico, la decisión por encima de las limitaciones económicas estructurales, como se dice: debe imponerse la idea sobre la materia.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros, @pablotigani