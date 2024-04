Milei y Caputo se pusieron chalecos de fuerza dorados

La metáfora abona la máxima de que la mejor decisión, siempre, es que el Estado no tenga forma de intervenir en la economía para garantizar que las fuerzas del mercado queden liberadas totalmente.

El escritor estadounidense y columnista en The New York Times, Thomas Friedman , elaboró una metáfora provocativa para ilustrar las recomendaciones de política económica liberales que las condensa y que hoy se intenta emplear en Argentina a rajatabla: chaleco de fuerza dorado.

La figura, presentada originalmente en su libro “El Lexus y el Olivo" del año 1999, representaba la sugerencia por excelencia del recetario más ortodoxo para impulsar un proceso de desarrollo, que pese a su ahínco hasta la fecha no ha producido ningún caso exitoso, desafortunadamente. Configuraba un ingenioso rebranding del Consenso de Washington, pronunciado por un economista jefe del Banco Mundial, John Williamson, en noviembre de 1989 a una semana de la caída del Muro de Berlín, para referirse a un paquete cerrado de reformas orientado a las economías de Latinoamérica, tras la crisis de la deuda de los años ochenta.

La síntesis caricaturesca de Friedman (no es familiar de Milton, pero comparte su ideología) busca instalar la idea de que, independientemente de las características específicas de cada economía en el mundo y del momento histórico en que se use el chaleco de fuerza dorado, la mejor decisión siempre es que el Estado no tenga forma de intervenir en la economía para garantizar que las fuerzas del mercado queden liberadas totalmente. Los ejes fundamentales para aplicarlo son: reducción del gasto público y equilibrio fiscal, privatización de empresas públicas, política monetaria contractiva, liberalización del comercio exterior, apertura de los sectores financieros y de telecomunicaciones, desregularización de todos los mercados, estímulos a la inversión extranjera y combate a los subsidios.