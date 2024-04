Pese a que salió del proyecto de ley Bases, el Gobierno insiste con la privatización del Banco Nación

Live Blog Post

Victoria Vannucci rompió el silencio y respondió a los rumores de romance con Javier Milei

Tras días de fuertes rumores de romance con el presidente Javier Milei, la modelo Victoria Vannucci rompió el silencio y salió a aclarar mediante un video que compartió en sus redes sociales.

"Hay algo que está pasando que es muy fuerte y lo que corresponde es ponerle el pecho y decir las cosas como son, también para que no se siga armando una bola. Sé que se me está vinculando con el Presidente de la Nación, el señor Javier Milei, por el cual tengo absoluto respeto”, comenzó la ex de Matías Garfunkel.

Sin embargo rápidamente aclaró: "No hay ningún tipo de lazo amoroso, es lo que necesitamos aclarar en este mensaje. Amo quien soy hoy, no tengo sed de poder, de poder ser primera dama”.

