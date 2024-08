Reflexiones sobre "la ciudad de los 15 minutos": un camino hacia un urbanismo más humano

En el contexto de un mundo cada vez más urbano y acelerado, la necesidad de replantear nuestras ciudades se vuelve imperativa. Como urbanista, he dedicado gran parte de mi carrera a explorar cómo podemos transformar nuestras metrópolis en espacios que no solo sean más sostenibles, sino también más humanos. Es así como nace la idea de la "ciudad de los 15 minutos", un concepto que he desarrollado con el objetivo de acercar a los ciudadanos a sus necesidades esenciales y, al mismo tiempo, reducir la huella de carbono.