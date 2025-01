Tendencias en medios de pago: qué se viene para 2025

Este modelo ofrece una oportunidad para transformar y potenciar la industria de medios de pago. Plataformas como Decidir, trabajan hoy en soluciones bimonetarias que permiten elegir la moneda de pago, mientras que billeteras digitales, como MercadoPago trabajan en la implementación de CVU (el equivalente virtual al CBU) en dólares. Abre además la puerta a futuras nuevas funcionalidades, tales como Fondos de Inversión en dólares en bancos y billeteras virtuales, etc.

Aumento en la oferta de cuentas digitales: Existía una tendencia muy marcada a que aquellas personas que cobraban jubilaciones, asignaciones, etc a través de ANSES en una entidad bancaria no elegida por ellos mismos, retiraran la totalidad del cobro por ventanilla en efectivo, representando una amenaza de seguridad así como un vaciamiento de dinero disponible en los bancos. Hoy, el mercado ha sido desregulado y las personas, al poder elegir dónde cobrar sus haberes, eligen por qué medio reciben su dinero, optando en muchos casos por dejarlo disponible en billeteras virtuales.

Esta tendencia representa una oportunidad de incluir a las personas no bancarizadas en el sistema financiero, no solo en Argentina, sino también en Latam. En la región más del 50% de la población no está bancarizada, en países como México esta cifra llega al 80%, por lo que las personas quedan excluidas del sistema financiero, no pudiendo acceder a cuentas y préstamos.

Este escenario obliga a las empresas de medios de pago a desarrollar nuevas soluciones que respondan a esta demanda, para no quedarse afuera de este fenómeno de democratización financiera.

QR multi-adquirente: El objetivo es que desde cualquier QR pueda pagarse con cualquier billetera. Para ello las empresas de medios de pago deben organizarse para decodificar cada QR y encontrar un lenguaje común. Desde el punto de vista tecnológico, esto implica una serie de acuerdos entre organizaciones del sector financiero para interconectar las distintas billeteras.

Seguridad: Todas las novedades en medios de pago involucran nuestras medidas de ciberseguridad que garanticen la protección de las distintas transacciones en estos nuevos esquemas de pago.

Una de ellas es 3-D Secure, una segunda barrera de autenticación de las transacciones con tarjetas de crédito y débito, que disminuye considerablemente los niveles de fraude e involucra a los comercios, las tarjetas y a los bancos emisores de las mismas.

Click to pay: FIDO2, las passkeys y la identificación biométrica están revolucionando la industria de pagos, al ofrecer autenticación más segura y conveniente. FIDO2 elimina la dependencia de contraseñas tradicionales mediante claves criptográficas únicas almacenadas localmente en dispositivos del usuario. Estas permiten que los usuarios autentiquen pagos usando biometría (huella digital, rostro o PIN seguro), reforzando la seguridad contra fraudes. Asimismo, aseguran transacciones rápidas y seguras, mejoran la experiencia del usuario y cumplen con regulaciones como PSD2.

El mundo financiero digital sigue avanzando y es fundamental estar al tanto de las nuevas tendencias para acompañar el crecimiento. En última instancia, son estas tendencias las que moldearán el futuro financiero.

Las tecnologías de vanguardia están impulsando los medios de pago digitales y demandan profesionales expertos y con experiencia. Esto es, personas capacitadas que puedan hacerle frente a los desafíos que surgen con soluciones rápidas, creativas y exitosas.

La colaboración entre Gobierno, empresas, expertos y consumidores será fundamental para aprovechar al máximo estas innovaciones y asegurar un futuro financiero más inclusivo, eficiente y personalizado.

Senior Engineer Manager de redbee