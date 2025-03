Sistema previsional: que lo urgente no tape lo importante

El vencimiento de la moratoria debe interpretarse como una señal de alerta. Este mecanismo ha sido utilizado por quienes alcanzan la edad jubilatoria sin haber acumulado los 30 años de aportes exigidos. Consiste en simular años de trabajo autónomo no registrados para completar los años requeridos. Por ese período, se genera una deuda por los aportes no ingresados, que se cancela mediante un plan de pagos descontado del haber previsional.

Existe una amplia dispersión en la densidad de aportes entre quienes llegan a la edad de retiro. Si no se renuevan las moratorias, muchas personas deberán postergar su jubilación o recurrir a la PUAM. Esta prestación no contributiva presenta dos deficiencias importantes: no reconoce aportes inferiores a los 30 años -es decir, una persona sin aportes y otra con 29 años reciben el mismo beneficio- y no permite continuar trabajando, a diferencia de las jubilaciones contributivas.