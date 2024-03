Volver al crédito privado, vital para una economía capitalista en desarrollo

Las economías capitalistas , son en parte de producción monetaria en las que los bancos y otras instituciones financieras anticipan dinero (crédito) para que los sujetos físicos y jurídicos (empresas, sociedades, etc) puedan invertir en capital físico y mano de obra para producir bienes y servicios , los cuales, se venden para obtener un beneficio y para pagar la deuda más los intereses en los que se ha incurrido para financiar la inversión. Esto, a su vez, no sucede de manera aislada, sino que lo que suceda eventualmente en un espacio de la economía, impactará en el otro.

Este postulado o axioma, ocurre en economías con cierto grado de estabilidad de mediano y largo plazo, con crecimiento sostenido pero suavizado y donde el sector privado juega un rol clave, en un profundo acuerdo con el sector público, para que esto llegue a buen puerto. Argentina, no es nada de eso.

Primero en principal, no cumple con lo descripto al inicio de este artículo. Solo en 2023, el crédito al sector privado representó el 8,5% del PIB, siendo de los más bajos de la región. De acuerdo con datos del Banco Mundial , para 2023, América Latina y el Caribe registraban una cifra del 56,3% del PIB en cuanto a crédito interno al sector privado, siendo uno de los valores históricos más altos, solo por detrás del 2020. Brasil y Chile poseen altos porcentajes crediticios con 71% y 112% respectivamente, marcando ampliamente la diferencia en relación con nuestro país, en el cual, no se crece sostenidamente hace más de diez años y la generación de puestos de empleos nuevos genuinos es escasa.

En los años de democracia ininterrumpidas, el crédito privado crecía siempre como respuesta a las crisis existentes, nunca como parte una política de crecimiento. Por ejemplo, desde el 83 a la fecha, el punto álgido fue el año 1989, donde fue notorio el fracaso de los planes económicos y el índice fue de 39% del PIB, algo nunca registrado antes en la historia y nunca repetido. Junto a los bancos, las cooperativas de crédito fueron participes de este fenómeno. El crédito, muchas veces, se usó para llenar la heladera y la alacena.

Las familias generalmente se endeudan para consumo o pagar deudas, no así para comprar una propiedad o algún bien durable. El crédito formal a personas se concentra en instrumentos de menor plazo, tarjetas de crédito y prestamos personales, con una alta incidencia de segmentos no bancarios en las familias de menores ingresos e informalidad laboral, donde se pagan TEA de hasta 1100% y costos financieros totales de hasta 1700%. Los costos de las tarjetas de crédito no bancarias cotizan con un CFT de hasta 800% anual y este es utilizado también por sectores más formalizados, pero con problemáticas de acceso a consumo regular y problemas para hacerse de bienes y servicios por arriba de la línea de pobreza.

Por decisión política, durante años, se priorizó que los bancos financiaran al Estado, para luego, este último, llevar adelante planes crediticios para consumo durable y no durable, algunos para vivienda y otros para vehículos. Esto no es una novedad ya que el Estado se esforzó por ningunear la capacidad del privado para promover el crecimiento económico, aunque en algunos tramos de nuestra historia reciente, el sector privado prefirió utilizar su liquidez y recursos para sacarle jugo a la tasa de interés mayor a la inflación, mientras se apalancaba con los depósitos y plazos fijo.

Por su parte, las Fintech ofrecen crédito a más de 5 millones de personas, con un crecimiento exponencial en los últimos años. Más de 2 millones pudieron acceder a un préstamo por primera vez en su vida, lo que demuestra que la inclusión financiera es una deuda pendiente en las finanzas vernáculas. Estas compañías ofrecen algo que la banca tradicional no puede: flexibilizar condiciones para acceder a una cuenta gratuita, con la cual, poder financiar operaciones de consumo sin la necesidad de contar con tarjetas de crédito, aprobaciones, estructura burocrática innecesaria.

Argentina necesita de forma urgente salir de esta maraña regulatoria y tributaria donde entre el TNA y el CFT puede incrementar hasta un 40% el costo de financiamiento y hace recalcular a sectores productos que requieren de crédito accesible para crecer, generar empleo o para que las familias puedan acceder a mejores bienes y servicios. Los cambios en las reglamentaciones, la multiplicidad de tasas, impuestos y la excesiva presión de los Estados sobre los sectores productivos tales como las pymes, atenta contra la decisión de endeudarse para dar un paso más en la vida comercial.

Si se logra desacelerar la inflación a niveles similares a la región y estabilizar la macroeconomía, el primer paso siguiente debe ser acordar con sectores privados para concretar una serie de créditos privados para estimular la productividad, paso necesario para lograr un crecimiento sostenido y armónico, sin desarmar el equilibrio fiscal ni los programas de bancas públicas o los estímulos al consumo que existe en todos los países de capitalismo maduro.