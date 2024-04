La educación como promotora de la creatividad y la innovación en la sociedad

¿Pero qué es la creatividad?

Es mucho más que una expresión de nuestras identidades o un acto individual vinculado a la imaginación. La creatividad es un hecho colectivo, una búsqueda constante de nuevas respuestas, una exploración para reinventar el mundo en el que vivimos. En este sentido, es un medio de vida que también se traduce en carreras profesionales y oportunidades económicas para millones de personas en todo el mundo, especialmente mujeres, jóvenes y grupos vulnerables.

Según la ONU, la cultura y la creatividad constituyen el 3,1 % del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y el 6,2 % del total del empleo. En el caso de América Latina y el Caribe (ALC) generan ingresos de USD 124.000 millones, equivalente al 2,2% del PIB regional, y 1,9 millones de puestos de trabajo. En un escenario global tan competitivo, la creatividad es el detonante de la innovación, es decir de la generación de nuevas soluciones a retos que enfrentan las personas, cuyas necesidades no resuelve el mercado, y que tienen un impacto positivo en la sociedad.

Sumado a esto, la UNESCO afirma que el 65% de los chicos y chicas de entre 6 y 9 años trabajará en empleos que aún no existen, para lo cual las escuelas deben producir más estímulos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por eso, la incorporación de contenidos de robótica y programación es uno de los caminos que están adoptando los países en todo el mundo para potenciar su talento creativo e innovador y para que puedan desarrollar su máximo potencial.

Según el último Reporte Global del Monitoreo de la Educación de la UNESCO, el 54% de los países de todo el mundo cuentan con normas sobre competencias digitales, pero no siempre son los Estados los que han definido los estándares. Lo que queda claro es que desarrollar estas habilidades desde edades tempranas es clave para cumplir con las metas que forman parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 enfocado en Educación.

¿Qué podemos hacer?

En las escuelas tenemos la posibilidad de trabajar en equipo con los estudiantes, debatir en grupo y pensar juntos en las mejores maneras de resolver un problema específico. Si a esto le incorporamos nociones de Pensamiento Computacional y Tecnología, se habilita la posibilidad de explorar desde las aulas diferentes perspectivas y soluciones, lo que a menudo conduce a enfoques novedosos y originales para abordar las problemáticas que nos afectan.

Tomemos una acción simple, imaginemos que una persona vive en una casa con jardín, pero no siempre tiene el tiempo para regarlo, no recuerda hacerlo en el horario adecuado para que el riego no afecte negativamente a sus plantas, o debe viajar y no puede hacerse cargo de esa tarea. ¿Cómo podemos solucionarlo? Un dispositivo robótico programable puede ser una excelente opción.

Independientemente de los procesos y conocimientos técnicos, hagamos el ejercicio de desagregar el problema: necesitamos que el dispositivo o robot detecte la humedad del suelo y riegue solo cuando sea necesario, hacerlo en función de un patrón de movimiento que garantice que el riego sea el adecuado, también necesita controlar una bomba de agua. Ir desagregando el problema es clave para poder encontrar soluciones distintas hasta dar con el modo adecuado para resolver nuestra problemática de acuerdo con nuestras necesidades específicas. Por ejemplo, podría hacer que el robot riegue solo los días que no llueve, o que riegue más o menos dependiendo de la planta que sea.

Esta acción de dividir el problema en otros menores es algo que aprendemos cuando trabajamos en robótica y programación, dos áreas que ofrecen un gran potencial para potenciar la creatividad. Al trabajar con robots, los niños y niñas tienen la oportunidad de imaginar y crear nuevos comportamientos y mejoras. Pueden explorar diferentes perspectivas y soluciones, lo que a menudo conduce a enfoques únicos y originales.

CEO y cofundador de Educabot.