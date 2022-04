Gestapo antisindical: exdirector de la AFI ratificó la instalación de cámaras en el Bapro

En su presentación, Dalmau sostuvo que la reunión en la sede del Banco Provincia realizada el 15 de junio de 2017 "no tenía carácter secreto sino más bien discreto", y precisó que se trató de "una reunión de trabajo de distintas áreas del Estado y privadas, damnificadas, involucradas en la solución de un problema gravísimo donde una organización totalmente legal realizaba presuntamente actividades ilegales que había llegado al límite de la paralización o seria neutralización de una actividad productiva y estratégica como es la construcción".

El exagente fue citado por los legisladores a la Bicameral de Inteligencia, que preside Leopoldo Moreau, luego de que se presentara ante Kreplak.

En esa oportunidad, Dalmau reconoció -a través de ese mismo escrito- que coordinó la instalación de las cámaras en el encuentro a pedido de Arribas y Majdalani, las máximas autoridades de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.

captura video.jpg Uno de los nuevos videos de la Gestapo antisindical de Vidal. Captura

"La presencia y naturaleza de los participantes de la reunión y el asunto tratado, de ninguna manera hacía suponer a priori la comisión de algún delito. Jamás se habló de una persecución sistemática al sindicalismo o a los sindicalistas. Únicamente se trató sobre las acciones presuntamente delictivas del señor Medina y nada más", afirmó el exagente, en referencia al sindicalista platense de la Uocra Juan Pablo 'Pata' Medina.

Y agregó: "Suponer, que todo y todos los que estábamos reunidos allí formábamos parte de una gran conspiración refiere más al cuento del 'Hombre que fue Jueves' de Chesterton, que a una realidad tangible y objetiva".

Para Dalmau, lo que investiga la comisión es "un indiscutido no delito, cierto que rodeado de una serie de aditamentos procesales y periodísticos que lo hacen política y públicamente atractivo. No he hecho nada incorrecto, ni ilegal. Y no me consta que alguien lo haya hecho".

Según detalló, "en junio de 2017, me es retransmitida por parte de la Subdirectora General de la AFI, Silvia Majdalani, la orden del Director General de la agencia, Gustavo Arribas, de concurrir y supervisar la filmación de una reunión a llevarse a cabo en la sede principal del Banco Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires".

"El objetivo de la reunión era comenzar a tratar de manera conjunta las denuncias de extorsión y amenazas que presuntamente realizaba el señor Medina sobre el empresariado de la construcción de La Plata", precisó el exagente.

Dijo que "en cuanto a los dispositivos, no eran de carácter encubierto, sino que estaban claramente a la vista, instalados en una especie de sobre cielo raso decorativo que había en el lugar. Al día siguiente de la reunión, el material fue retirado por el personal de la Dirección de Operaciones Electrónicas, con la supervisión de quien suscribe".

En esa reunión, el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas dijo que le hubiera gustado tener una "Gestapo" para controlar a los sindicalistas, en alusión a la policía secreta del nazismo.

La bicameral pidió días atrás presentarse como "amicus curiae" --amigos del tribunal- en la causa que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas, entre otros, por un grupo de espías que se comunicaban a través de distintos grupos de WhatsApp, uno de los cuáles se denominaba "Súper Mario Bross".

Entre las víctimas de las maniobras investigadas en esta causa están la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y el sindicalista Hugo Moyano.

Diego Dalmau Pereyra.jpg Diego Dalmau Pereyra

En esta causa, que comenzó en los tribunales federales de Lomas de Zamora, estuvieron procesados por espionaje ilegal Arribas y Majdalani, pero un fallo reciente de la Cámara Federal porteña los benefició al considerar que en realidad los espías actuaron como cuentapropistas y no por cuenta y orden de su superioridad jerárquica.

Para la semana que viene la CBI convocó al exjefe de la Dirección de Delitos Económico Financieros Fernando Di Pasquale y a la exespía Mercedes Funes Silva.

Di Pasquale, citado para el lunes a las 12.30, fue uno de los exintegrantes de la AFI que visitó a los jueces Luis Carzoglio (Avellaneda) y Gabriel Vitale (Lomas de Zamora) para consultarlos por la eventual detención de Hugo y Pablo Moyano en el marco de una causa relacionada con el Club Independiente.

El otro motivo por el que fue requerido Di Pasquale está vinculado con la causa de la "Gestapo": en el escrito que presentó ante la justicia Dalmau Pereyra lo involucró con las tareas de inteligencia desplegadas sobre el sindicalista Medina y su entorno.

La convocatoria de la exespía Funes Silva también fue dispuesta para el lunes pero a las 13.30 y está relacionada con el el exagente Jorge "Turco" Sáez, que la involucró en un grupo que se infiltró en el Hospital Posadas