Karina Milei mueve fichas en Diputados: define comisiones clave y posiciona a Lilia Lemoine y Sebastián Pareja

La hermana del Presidente impulsa a dos diputados de su riñón para presidir dos comisiones sensibles. Una de ellas es la que controla a la SIDE, órgano que depende del asesor todoterreno. Las candidaturas generan tensiones con el PRO, principal aliado del Gobierno en el Poder Legislativo.

La interna Karina Milei - Santiago Caputo se traslada al Congreso . La hermana del Presidente impulsa a dos diputados de su riñón para presidir dos comisiones sensibles. Una de ellas es la que controla a la SIDE, órgano que depende del asesor todoterreno. La jugada de la secretaria de Presidencia genera tensiones con el PRO, nada menos que el principal aliado del gobierno de Javier Milei en ambas Cámaras .

Puesto en marcha el período de sesiones ordinarias, la Cámara que conduce Martín Menem avanza con la conformación de las comisiones. Todavía resta el avance de algunas que son decisivas para este y cualquier gobierno. En las últimas horas hubo trascendidos en torno a la presidencia de la de Juicio Político, que es aquella en la que se pone en marcha cualquier procedimiento que puede derivar en la remoción del presidente . En este caso, Javier Milei.

Se trata de un cuerpo clave que, desde que el libertario recaló en la Casa Rosada, la oposición quiso activar en más de una ocasión. Por caso, se destapó el Caso $LIBRA que involucra a los Milei. Por eso mismo, la hermana del Presidente está tan interesada en poner a alguien de su extrema confianza allí. Tal es así que la designación de Marcela Pagano al frente de ese organismo derivó en un escándalo que culminó con la ruptura de la periodista.

En las últimas horas, comenzó a sonar el nombre de una de las diputadas más cercanas a los hermanos Milei –y una de las principales voceras del oficialismo–. Se trata de la libertaria Lilia Lemoine, quien ya integró ese cuerpo de trabajo durante los dos primeros años de mandato de LLA.

“Tiene que votarse. Pero será nuestra propuesta” , dijeron fuentes del oficialismo a Ámbito. La reunión constitutiva será el martes a las 17.45. Todo indica que Lemoine reuniría los votos, en caso de que se concretara su postulación .

Diputados: tensión con el PRO

Pero el nombre de Lemoine no sorprendió. Es costumbre que esa comisión quede presidida por el oficialismo y que el Ejecutivo elija a alguien de su extrema confianza para que la presida.

Ahora bien, sí llamó la atención el otro nombre que impulsaría la secretaria General de Presidencia. En este caso, para la Bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia. Se trataría del diputado Sebastián Pareja.

Sebastián Pareja y Karina Milei.jpg Sebastián Pareja sería el elegido de Karina Milei para controlar a la SIDE. La Libertad Avanza

Este año, la presidencia le corresponde a un integrante de Diputados luego de que en los últimos dos años quedara en manos del por entonces senador Martín Lousteau. Las presidencias, en las bicamerales, se alternan entre una y otra cámara.

El nombre de Pareja hizo ruido. En primer lugar porque se trata de un alfil de Karina Milei que, para colmo, se encuentra abiertamente enfrentado con Santiago Caputo, quien a través del titular de la SIDE, Cristian Auguadra, maneja ese organismo de extrema sensibilidad. La Bicameral de Inteligencia es la que se encarga, entre otras cosas, de controlar y fiscalizar a la SIDE. Lo cual incluye el manejo que esta haga de los fondos reservados.

El enfrentamiento entre Las fuerzas del cielo, sector que conduce el asesor, con el bonaerense quedó a la vista de todos en las elecciones de medio término de la provincia de Buenos Aires. En aquella instancia, el hoy diputado nacional dejó prácticamente afuera de todas las listas al caputismo. Entonces hubo –y sigue habiendo– fuertes cruces entre ambos sectores en las redes sociales.

De concretarse la postulación de Pareja, sería un nuevo triunfo para la hermana del Presidente, que podría seguir muy de cerca los movimientos de su rival en la SIDE. La última avanzada de Karina Milei fue cuando desplazó al número dos del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio, del Ministerio de Justicia. Nada menos que un alfil de Caputo. Ahora le pisaría lo seguiría muy de cerca a través de Pareja.

Tensión con el PRO

El nombre de Pareja al frente de la Bicameral de Inteligencia no solo genera tensiones puertas adentro. Los trascendidos generaron ruido en el PRO, donde daban por descontado que esa silla quedaría para el jefe de la bancada, Cristian Ritondo.

Más allá de su pertenencia al partido que conduce Mauricio Macri, lo cierto es que Ritondo mantiene buen diálogo y es cercano al asesor presidencial. De allí que su desplazamiento atenta contra Caputo.

Pero también, su desplazamiento atenta contra la relación que el oficialismo mantiene con el PRO, quienes son decisivos para LLA a la hora de juntar los votos para la aprobación de leyes.

Gabriel Bornoroni y Cristian Ritondo En el PRO aseguran que el compromiso era darle la presidencia de la Bicameral de Inteligencia a Ritondo. HCDN

En el PRO pusieron la mira en el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien le achacan no cumplir con lo acordado. Desde el entorno del exministro de Seguridad aseguran que en diciembre, el riojano pidió que le votaran la delegación de facultades para armar las comisiones “Menem le ofreció la Comisión de Inteligencia a Cristian”. En la sesión, los amarillos votaron a favor de esa propuesta.

“Pueden hacer lo que quieran, pero no pueden mentir. Le ofrecieron la Bicameral”, aseguraron en el PRO. Y remataron: “Su interna es más fuerte que los compromisos que toman, y meten a todos adentro”.

En el entorno de Menem aseguran que esa versión es "falsa". Y, a modo de chicana, citan la canción "Falsas promesas", de Grupo Tambo Tambo. Como fuere, todavía no se oficializó la designación de Pareja y en su entorno, si bien aseguran que no lo tienen confirmado, consideran que “sería lógico”.

“Sebastián va a ir a donde le pidan”, remataron.