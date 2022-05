Leandro Santoro celebró la gira de Alberto Fernández: "Todas las cosas que hizo han traído buenos resultados para nuestro país"

Y repasó las giras del presidente Fernández durante su gestión como presidente de la Nación hasta el momento: "Los viajes de Alberto fueron al principio la búsqueda de mercados para Argentina. Después la búsqueda de vacunas, luego el apoyo para negociar con el FMI y ahora para aumentar la capacidad exportadora de nuestra economía y mejorar la competitividad de nuestras empresas, abriendo nuevos mercados y convenios".

El Presidente Alberto Fernández partirá a las 17 de este lunes desde el aeropuerto de Ezeiza en un vuelo charter de Aerolíneas Argentinas, acompañado por el canciller Santiago Cafiero; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca; y la portavoz Gabriela Cerruti, como parte de la comitiva confirmada hasta el momento.

Viajará a Europa para iniciar una breve gira por España y Alemania, donde el mandatario argentino concretará el martes un nuevo encuentro bilateral con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien estuvo en Buenos Aires en junio del año pasado; y también se encontrará con el rey Felipe VI.

En tanto, entre miércoles y jueves Alberto Fernández será recibido en Alemania por Olaf Scholz, el socialdemócrata que meses atrás reemplazó a Angela Merkel en el Gobierno germano.

"Lo más importante es que estamos buscando soluciones para todos los argentinos y argentinas. No son viajes protocolares los que hace. Además de construir prestigio en el mundo, se construyen soluciones", añadió el diputado Santoro.

Además, apuntó contra el exmandatario Mauricio Macri, que "lo veíamos por el mundo y le sirvió para caer en el fondo y endeudarnos", y señaló que en esos viajes "no se generó empleo, no mejoraron las exportaciones de nuestro país y no resolvimos ningún problema de fondo".