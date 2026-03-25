Patricia Bullrich denunció presiones políticas en el caso Agostina Páez y apuntó contra Marcela Pagano y Alberto Fernández + Seguir en









La senadora aseguró que la familia atraviesa un momento crítico y rechazó especulaciones políticas, mientras crece la tensión con dirigentes por la gestión del caso.

Patricia Bullrich acusó a Pagano y Alberto Fernández de interferir en el caso Agostina Páez. Mariano Fuchila

La senadora nacional Patricia Bullrich afirmó que la familia de Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil, atraviesa un momento de “desesperación” y denunció presuntas presiones políticas en medio de las gestiones por su situación en el exterior.

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A través de un mensaje en redes sociales, la exministra remarcó que la prioridad de los familiares es “volver a tenerla en casa” y subrayó que no están dispuestos a involucrarse en disputas partidarias. “No están para especulaciones ni para juegos políticos”, expresó.

En ese contexto, la dirigente apuntó contra la diputada Marcela Pagano y el ex presidente Alberto Fernández, al sostener que ambos “habrían condicionado el contacto a un agradecimiento público”, algo que la familia habría rechazado.

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Acabo de hablar con la madrastra de Agostina. Están desesperados. La angustia es total. Lo que ayer parecía encaminarse, hoy se aleja.



Su prioridad es una sola: su hija. Volver a tenerla en casa. No están para especulaciones ni para juegos políticos.



¿Y qué… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 26, 2026 Por otro lado, Bullrich destacó el trabajo del canciller Pablo Quirno y del consulado argentino, al asegurar que intervienen en el caso “desde el primer día” y que llevan adelante las gestiones “con responsabilidad y sin show”.

“El objetivo es uno solo: Agostina en casa”, afirmó la senadora, quien también cuestionó a quienes “usan el dolor de una familia para hacer política”, en medio de la situación que atraviesa la joven en el exterior.

La fuerte respuesta de Marcela Pagano Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/2036963884213457139&partner=&hide_thread=false @PatoBullrich el que salió en x y en radio a decir que participó de la defensa de Agostina fue tu canciller @pabloquirno . Eso perturbó los tiempos del regreso que parecía inmediato, pero la eficacia de que el fiscal entendiera las diferencias culturales y el alcance legal del… https://t.co/3NWAgveKIN — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 26, 2026 Unos minutos más tarde, llegó la respuesta de Pagano. La diputada planteó que fue el propio Canciller el que habló públicamente sobre el eventual regreso de Páez y que “eso perturbó los tiempos del regreso que parecía inmediato”. “La eficacia de que el fiscal entendiera las diferencias culturales y el alcance legal del racismo en nuestro país vs. en Brasil sí es un trabajo del que no participaste ni vos como senadora (claro estaba tu alcance) ni el canciller. Aún así, por suerte para todos, Agostina va a volver a Argentina en los tiempos que aún quedan para que el juez expida la sentencia pese a los estúpidos que manejan Cancillería hoy”, lanzó. Y agregó: “La que juega con el dolor de las familias sos vos, que saliste corriendo a sacarte una foto con Gallo y hasta te lo llevaste al teatro. Ese patético show jamás lo vas a ver en mi. Por cierto, ¿ya que tenés ganas de debatir, quien le autorizó a Gallo la salida de Argentina y su viaje a Venezuela?”.