Alfredo Olmedo y Amalia Granata cierran filas con Javier Milei y LLA le da forma a candidaturas en provincias

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LLASALTA/status/1866609959154209098&partner=&hide_thread=false ¡ !

Con la visita de Karina Milei, Martín Menem y vos, viviremos un histórico momento de repercusión nacional y fuerte batalla cultural



Lunes 16 de diciembre

17h

Hotel Alejandro I (Balcarce 252)

… pic.twitter.com/DgDoIqVzoo — La Libertad Avanza Salta (@LLASALTA) December 10, 2024

El encuentro del lunes próximo se realizará en el Hotel Alejandro, en donde Karina Milei, Menem y Olmedo ofrecerán una conferencia de prensa, a las 16:30. Hace unos días, Olmedo sostuvo en una entrevista su acuerdo con la iniciativa del presidente Milei sobre el cobro de servicios médicos y educativos a extranjeros no residentes en el país. Recordó que en 2016 presentó un proyecto similar en la Cámara de Diputados, proponiendo que los servicios brindados a personas que no contribuyen económicamente al país sean pagos. "No tengo duda de que al oportunista hay que cobrarle, pero al que viene a trabajar y aporta al país, no. Celebro y apoyo la iniciativa", dijo.

Tendiendo puentes

La diputada provincial Amalia Granata, de Santa Fe, tuvo una alta exposición en los últimos días porque estuvo ausente, la semana pasada, cuando se votó el proyecto de ley que establece la necesidad de modificar la Constitución santafesina de 1962. La diputada se había expresado en sentido contrario públicamente pero faltó al debate definitivo porque viajó al Vaticano para una audiencia con el Papa Francisco. Su ausencia también produjo el quiebre de su bloque Somos Vida, de cinco miembros, porque sus pares Omar Paredes y Edgardo Porfiri, votaron a favor del proyecto del gobernador Maximiliano Pullaro. Ambos fueron expulsados del bloque.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmelieGranata/status/1864389376756556146&partner=&hide_thread=false Hermosa visita a Francisco en donde tuvimos la oportunidad de conversar sobre la importancia de la defensa de la familia frente al avance de quienes quieren destruirla, la defensa de los más vulnerables

Y la preocupación por el narcotráfico y el consumo en la provincia de Santa… pic.twitter.com/4AT37fTrso — Amalia Granata (@AmelieGranata) December 4, 2024

Para adentro, sin embargo, fuentes santafesinas señalan que Granata recompuso su vínculo con Milei, tras meses de distancia, en las que se había mostrado crítica de algunas decisiones aunque no había dinamitado los puentes. En la sesión previa a su viaje al Vaticano, la diputada provincial blanqueó su acercamiento a la Casa Rosada cuando sostuvo: "Nos vamos a presentar a las elecciones para constituyentes, las vamos a ganar y lo primero que vamos a reformar de la Constitución son los privilegios de la casta política santafesina, empezando por proponer la unicameralidad y eliminando el Senado".

Granata encabeza su partido Unite por la Libertad y la Dignidad, y en 2023 fue la segunda candidata más votada en las PASO para la categoría de diputados provinciales. Primero quedó ubicado el exgobernador Omar Perotti. Se señala que lo que aún no se definió es si se suma a las filas libertarias o realiza una alianza con LLA. En cualquiera de los dos casos, buscaría encabezar la lista.

Este último lunes 9, el gobierno santafesino publicó el Decreto 2.656/24 de convocatoria a las elecciones 2025 para autoridades provinciales, municipales y comunales (19 intendencias, concejales y comunas en todas las localidades). Según la norma, el 13 de abril se realizarán las elecciones primarias y el 29 de junio las elecciones generales. Se estableció que junto a las elecciones primarias -del 13 de abril- se desarrollarán las elecciones de Convencionales Reformadores, un total de 69.