Mauricio Macri adelantó que no será candidato, criticó la gestión de Javier Milei pero insistió con una alianza entre el PRO y LLA

El expresidente y líder del PRO adelantó que no planea presentarse como candidato en las elecciones de este año.

El expresidente participó de un evento de la Bolsa Comercial de Córdoba y opinó sobre el panorama de cara a las elecciones legislativas de 2025 y aseguró que no está en sus planes ser candidato. El líder del PRO apuntó contra el entorno de Javier Milei y abogó por una alianza entre ambos partidos: "Hasta ahora 7 distritos se cerraron y en los 7 el PRO no ha ido con LLA. No por decisión del PRO sino por decisión de LLA".