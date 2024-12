ATE anunció que adherirá al paro de las dos CTA contra Javier Milei

La secretaria adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, sostuvo que además se pondrá en marcha una movilización que "va a demostrar que la unidad de la clase trabajadora da resultados".

ATE denunció la grave situación económica de los trabajadores estatales

"Este año ha sido terrible para las y los estatales. Desde febrero estamos sufriendo despidos en todo el país. Las modalidades han sido muy distintas pero en todas buscan el mismo objetivo: dejar sin ingresos a familias entera", denunciaron los dirigentes a través de sendos comunicados.

El último aumento salarial ofrecido por el Gobierno Nacional -aceptado por UPCN- fue de 1% para diciembre y un bono por única vez de $30.000. ATE rechazó la propuesta entendiendo que el porcentaje es mucho menor a la inflación prevista y que el bono no alcanza para pagar ni un cuarto de la boleta de luz.

También apuntó contra la CGT y manifestó que "no se entiende cómo no convocan a un paro". "No hay solidaridad o no pertenecen a la misma clase", fustigó.

Según Cabezas, "55 de 185 altos funcionarios públicos tienen participación en directorios de empresas privadas" y son ellos quienes "están arrastrando a familias enteras a la pobreza" debido a que los sueldos están por debajo de la canasta básica .

"No les permiten tener vidas dignas, no pueden acceder a derechos básicos como la salud, la educación o una vivienda y ni hablar de la violencia y discriminación legitimados también desde esos mismos funcionarios", advirtió.

La CTA Autónoma publicó en los últimos días un informe sobre la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil en el cual se demostró que hubo "una pérdida brutal de poder adquisitivo", desde diciembre de 2023, "producto del efecto de la devaluación y su impacto en los precios".