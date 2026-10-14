Axel Kicillof desembarca en la Ciudad con agenda productiva y apuntala su espacio en territorio PRO

El gobernador participará del Congreso Productivo organizado por el Movimiento Derecho al Futuro. Durante dos jornadas, representantes del mundo empresarial, sindical y académico debatirán sobre la actualidad y el futuro de CABA.

Axel Kicillof volverá a pisar la Ciudad de Buenos Aires la próxima semana para encabezar un encuentro con representantes de los sectores productivos porteños en el que se debatirá sobre la realidad económica local y el modelo de desarrollo para el distrito. El gobernador busca ampliar el volumen político de su espacio en la Capital, con un ojo puesto en la construcción de su plan presidencial.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de CABA convocó a los principales actores de la economía porteña a participar del Congreso Productivo de la Ciudad bajo la consigna "El futuro de la Ciudad se proyecta y se produce" . El cónclave se llevará a cabo el jueves 22 y viernes 23 de octubre en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa, será el anfitrión y encargado de abrir el Congreso en el que, según informaron desde el MDF, se debatirá "cómo poner las capacidades productivas, científicas y tecnológicas de la Ciudad al servicio de más y mejor empleo, mayor valor agregado y nuevas cadenas productivas" .

Durante las dos jornadas se realizarán 14 charlas y paneles por los que pasarán diversos representantes de la producción porteña, desde integrantes de cámaras empresariales y empresarios pymes hasta secretarios gremiales y miembros de la economía social y popular que debatirán sobre las mejores estrategias para mejorar la actividad local, el empleo y la innovación.

Los acompañarán también académicos, representantes de universidades y centros de investigación, escuelas técnicas y centros de formación profesional. Participan la UBA, la UNSAM, la UTN, el CONICET, Federaciones de Clubes de Barrio, asociaciones gremiales, junto a cooperativas y organizaciones de la Ciudad, y más de 100 empresas.

El gobernador Axel Kicillof hablará en el Teatro Astros el viernes 23 de octubre a las 09.30hs.

Axel Kicillof hablará en el Teatro Astros sobre la economía de CABA

El gobernador se hará presente el viernes 23 para la apertura de la segunda jornada. Brindará una charla en el Teatro Astros, ubicado en avenida Corrientes 746. La palabra de Kicillof está prevista para las 9.30 y se espera que trace un paralelismo entre la realidad económica nacional y su impacto en la actividad porteña, marcada por el deterioro de la industria, el comercio y la construcción.

De las jornadas también participarán Juan Cuattromo, titular del Banco Provincia, en un panel que hablará sobre el rol de la banca pública en el desarrollo productivo. Estarán presentes a lo largo de las dos jornadas la directora de Provincia NET, Paula Español y el titular de ARBA, Cristian Girard.

También disertarán Juan Carlos Hallak, doctor en Economía de Harvard, docente de la UBA e investigador del CONICET; la economista Candelaria Botto; el físico y ganador del premio “Breakthrough”, Javier Tiffemberg; el sociólogo especializado en urbanismo, Fernando Bercovich; la arquitecta Margarita Gutman y el doctor en Historia e investigador del CONICET, Marcelo Rougier.

El encuentro se propone pensar un modelo de desarrollo "que ponga el trabajo, la producción, el conocimiento y la innovación en el centro de su proyecto de ciudad" y que debe concebir a CABA como parte de una región metropolitana "integrada" por donde circulan, viven, consumen y producen millones de personas.

"El objetivo es que ese desarrollo se traduzca en más infraestructura de servicios y en mejores condiciones concretas para vivir, cuidar, estudiar, circular y proyectar un futuro", señalaron desde el MDF de CABA.

Matriz productiva, impuestos, crédito y empleo

Durante el mitin se debatirá sobre la matriz productiva de la Capital Federal y se intentará desmitificar lugares comunes acerca de la exigua influencia de la producción en la economía porteña. Para muestra, un dato: CABA es la segunda jurisdicción industrial más importante del país, por debajo de Buenos Aires: concentra el 17,5% de las industrias argentinas, el 14% del empleo industrial registrado y el 12% del producto manufacturero nacional.

También analizarán la relación entre la producción y la planificación urbana, su articulación con la región metropolitana, la calidad y el tipo de empleo local y la formación que se necesita para el desarrollo futuro, el rol del trabajo asociativo, la economía circular y el cooperativismo.

A lo largo de las dos jornadas, se pondrá en discusión el sistema tributario porteño, en medio de un contexto nacional y local en el que tanto La Libertad Avanza como el PRO proponen avanzar con rebajas impositivas como un mecanismo para aliviar a los contribuyentes y a las empresas, en el marco de un achicamiento del tamaño del Estado y de su capacidad de acción.

"Qué se grava, a quién y con qué criterios también define qué actividades se promueven y cuáles se desalientan", señalan desde el MDF. El panel propone pensar la política tributaria "como una herramienta de desarrollo productivo". Mencionan que en el caso particular de CABA conviven beneficios fiscales cuyo impacto "rara vez se evalúa" y cargas "que muchas veces pesan más sobre quienes producen y agregan valor".

Frente a ese escenario, abren el interrogante que cruza a todo el arco del peronismo actualmente: "¿Es posible un esquema progresivo, suficiente para financiar un Estado eficaz y a la vez favorable a la producción?". El panel intentará arribar a una conclusión.

El Congreso se desarrollará inicialmente en la UTN, luego se trasladará temporalmente al Teatro Astros para la charla del gobernador bonaerense y a continuación seguirá en la sede universitaria. El cierre será el viernes a las 17 con un diálogo entre empresarios sobre el entramado productivo y las políticas públicas.

Kicillof continúa con el armado del MDF en la Ciudad para afianzar su imagen de cara a las presidenciales del 2027.

Axel Kicillof afianza su construcción política en CABA

La convocatoria a los sectores porteños, fuertemente afectados por las transformaciones de la matriz económica generadas por las políticas desregulatorias y aperturistas de Javier Milei, se encuadra dentro de la estrategia del gobernador de articulación en pos de la elaboración de un plan de desarrollo que integre a la producción nacional.

El crecimiento del MDF de CABA desde su lanzamiento, en marzo, a hoy marca la pauta de la importancia que tiene para el kicillofismo el distrito porteño. El armado porteño del gobernador bonaerense crece y gana adeptos entre los diferentes sectores locales, en un contexto en que el Partido Justicialista capitalino se debate sobre la ampliación hacia actores exógenos.

La discusión sobre la apertura hacia figuras como Horacio Rodríguez Larreta o Martín Lousteau, o la consolidación sobre las bases propias del peronismo amenaza con generar una ruptura y tensiona la relación interna entre las diversas tribus justicialistas porteñas. Se espera que antes de fin de año se lleven adelante las elecciones para dirimir su conducción y que se trace finalmente la estrategia para el próximo año.

Mientras tanto, la agrupación que en la Ciudad se referencia en las figuras de Augusto Costa (Kilómetro Cero) y de la legisladora Berecine Iañez, pisa firme y avanza sobre una estrategia definida. Desde su lanzamiento en marzo logró aunar a empresarios, gremios, académicos y militantes en torno a una construcción política que rivaliza con uno de los sectores dominantes del PJ porteño, La Cámpora.

En las filas camporistas ven con desconfianza a la figura del gobernador por motivos que exceden a la realidad porteña pero que podrían tener un capítulo propio en el debate de cara a la definición de las listas del año próximo en la capital, elecciones en las que el PJ intentará sostener la unidad para disputar la hegemonía al PRO. En el camino, el gobernador buscará afianzar su imagen en uno de los distritos más adversos para el peronismo de cara a las presidenciales del 2027.