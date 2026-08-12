Axel Kicillof amplía su armado y suma sindicatos y agrupaciones a la mesa política del MDF de CABA

El espacio que impulsa la candidatura del gobernador reunió a dirigentes en el Centro Cultural Morán. Allí acordaron ampliar la mesa de trabajo y realizar un diagnóstico exhaustivo sobre la situación económica y social de CABA.

Axel Kicillof sigue sumando volumen político en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la construcción de una candidatura presidencial para competir en 2027. En el barrio de Agronomía se dieron cita agrupaciones que orbitan en el universo local. Durante el encuentro, acordaron la incorporación de nuevos actores a la mesa política del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

El plenario se llevó a cabo en el Centro Cultural Morán . Allí los integrantes del espacio definieron incorporar a nuevos sectores sociales y gremiales a la mesa de trabajo, la redacción de un informe a modo de "diagnóstico exhaustivo" sobre la coyuntura económica y social que atraviesa la Capital Federal y la definición de una hoja de ruta común.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, referente del espacio Kilómetro Cero y del Movimiento Derecho al Futuro en CABA, tomó la palabra para expresar la necesidad de seguir fortaleciendo y ampliando el espacio, militando en cada comuna , con el objetivo de ofrecer una alternativa real que ponga las necesidades de los vecinos en el centro y que permita también un cambio de rumbo a nivel nacional.

Según informaron desde el MDF de CABA , la mesa política quedó conformada por dirigentes y referentes de 14 agrupaciones entre las que se encuentran La Patria es el Otro , representada por la legisladora Berenice Iañez y Victoria Montenegro; Patria y Futuro , por Flavio Turné y Martín Ogando; Kilómetro Cero, representada por Santiago Falasca y Soledad Martínez.

También la integran el Movimiento Evita, con Jonathan Thea y Juan Manuel Abal Medina; Barrios de Pie, con Lucía Bianchi y Laura Velasco; Militancia Popular, representada por Juan Pablo O'Dezaille y Leo Militello; 20 de Noviembre , con Mariano Luongo y Carlos López; Movimiento Octubres , representado por Juan Granda; P eronismo por la Soberanía , por Pedro Gallardo; Corriente Futuro Federal , por Tony Machioli; Proyecto Comunidad, por Diego Murrone; CEIyT, por Sebastián Ciatti; Unidad Socialista , por Jorge Rivas; y MP La Dignidad , representado por Rafa Klejzer.

Del mundo gremial se incorporaron a la mesa Mariano Denegris, de CTA-T Capital y Federico Enciso, en representación de la CTA-A; Agustina Panissa, secretaria general adjunta de ATE Capital; Maia Volcovinsky, secretaria de Derechos Humanos de la CGT y adjunta de UEJN; Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN; Agustín Lecchi, secretario general de SIPREBA; Clara Chevallier, secretaria general de CONADU; Virginia Bouvet, secretaria de Organización de Metrodelegados; Monona Gutierrez, secretaria general de UTE; y Pablo Blanco, secretario general del sindicato de trabajadores de la industria del Gas y afines.

Axel Kicillof impulsa al MDF como alternativa a Javier Milei

Según informaron desde el MDF, los dirigentes coincidieron en la necesidad de "articular una alternativa política sólida que devuelva la expectativa de desarrollo y bienestar a las vecinas y vecinos porteños, reconociendo en la figura del gobernador bonaerense un liderazgo con capacidad demostrada de gestión y transformación".

De fondo, lo que motoriza es la eventual candidatura de Kicillof a presidente de la Nación en 2027. Frente a ese panorama, en el MDF buscan ampliar el justicialismo para lograr alcanzar la victoria. "Debemos ampliar el peronismo y ser un movimiento", dijo el gobernador en una entrevista con Radio 10 en octubre del año pasado, tras la derrota nacional con Milei.

En el marco de la construcción porteña que impulsa el kicillofismo y de la premisa de generar un diagnóstico certero de la situación porteña, la agrupación Kilómetro Cero de Costa lanzó el mes pasado “USINA, para una ciudad que produce”, un observatorio sobre la economía y la producción que le permitirá generar datos para elaborar el diagnóstico sobre la actualidad de CABA.

Desde la organización aseguran que, a pesar de que el distrito es el segundo polo industrial del país y concentra el principal entramado universitario y científico de la Argentina, la gestión del PRO "no cuenta con un plan de desarrollo estratégico y productivo" sino que, según afirman, priorizó el negocio inmobiliario y financiero por sobre la producción y el trabajo.

“Tenemos una economía desordenada y sin un horizonte claro, que se conforma con administrar los ‘beneficios’ de su geografía privilegiada y la abundancia de sus recursos, mientras da la espalda a su verdadero potencial productivo. Es hora de dejar de administrar la inercia", dijo Costa durante la presentación del observatorio creado "para visibilizar lo que está oculto, conectar lo que está fragmentado y diseñar colectivamente el futuro productivo de Buenos Aires. Venimos a poner en discusión el modelo de ciudad”.

La usina de datos se enfoca en tres ejes principales: entramado productivo; ciencia, tecnología e innovación; y mercados y relaciones de consumo. La iniciativa se propone generar "datos rigurosos, pensar políticas públicas viables e integrar a las pymes, la industria, los servicios y el sistema científico en el centro de la agenda pública porteña". Además, busca generar una articulación entre empresarios, trabajadores, universidades y distintos espacios políticos.