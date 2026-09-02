Día de la Industria: CABA perdió 17 mil empleos en el sector en 2 años y advierten que la caída continúa

Desde 2023 las empresas industriales porteñas sufren el impacto de las medidas del gobierno nacional. Un informe advierte sobre la tendencia creciente y también apunta contra la gestión local del PRO.

En los últimos dos años, la industria de la Ciudad de Buenos Aires perdió cerca de 17 mil puestos de trabajo y acumula una caída del orden del 10%. Desde 2023 cerraron 657 empresas industriales porteñas y se perdió gran parte de la recuperación del empleo que se había producido después de la pandemia. En el marco del Día de la Industria , advierten que la crisis en en el distrito no cesa y que sigue en aumento en el marco de las políticas del gobierno nacional.

Un informe realizado por el observatorio USINA reveló que en 2024 los ingresos fabriles en la Ciudad "sufrieron la mayor caída anual en más de veinte años" al registrar un deterioro del 10,6% contra el 2023. En la primera mitad de aquel año cayeron 17% interanual en el primer trimestre y 18,5% en el segundo, registros que calificaron como "más profundos que el peor trimestre interanual de la pandemia".

En 2025 la actividad registró un rebote de apenas 1,6% que, a todas luces, no alcanzó para recomponer lo perdido. Por ese motivo, aseguran que tomando como base 2023, la producción de bienes durante la primera etapa del 2026 en CABA sigue 12% abajo. .

"Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la industria porteña perdió 16.868 trabajadores, una contracción del 10%", añade el informe y agrega que en el mismo período "se registraron 657 empresas industriales menos".

A pesar de la crisis, CABA continúa siendo la segunda jurisdicción industrial del país. Se ubica por detrás de la Provincia de Buenos Aires, pero por encima de distritos como Santa Fe y Córdoba. Concentra cerca del 17,5% de las empresas industriales argentinas, el 14% del empleo industrial registrado y el 12% del producto manufacturero nacional, resumen.

El reporte realizado por el organismo vinculado a Kilómetro Cero, la organización política impulsada por Augusto Costa, señala que CABA tiene como particularidad que su industria "muchas veces pasa inadvertida" porque no responde necesariamente a la imagen tradicional de grandes plantas y chimeneas. "Es una producción integrada a la trama urbana, con una fuerte presencia de PyMEs y orientada principalmente al mercado interno. Hay fábricas, laboratorios y talleres funcionando en medio de los barrios, vinculados cotidianamente con el comercio, los servicios y la vida de la Ciudad", señalan.

Para tomar dimensión del ecosistema industrial porteño, ejemplificaron con algunos casos. El laboratorio Andrómaco, ubicado a metros de Casa Rosada, produce el tradicional Hipoglós, mientras que empresas alimenticias como Jorgito, o firmas de marroquinería y cuero como Prüne tienen presencia en CABA. "A eso se suman gráficas, textiles, talleres metalmecánicos y empresas de equipamiento médico distribuidas en distintos barrios porteños. No es una industria separada de la Ciudad: forma parte de ella", marcan.

Cómo evolucionó el peso de la industria en el producto de CABA desde 2004

Para USINA, justamente ahí está uno de los principales desafíos hacia adelante. La industria urbana se transformó y la política pública tiene que acompañar esa transformación.

La industria, según afirman, fue perdiendo lugar dentro de la economía porteña desde hace años. Si en 2004 representaba el 16,2% del Producto Bruto Geográfico porteño, en 2025 se ubicó en apenas el 9,3%.

El observatorio porteño asegura que parte de esa caída se vincula con una falta de orientación de la política pública local. "Durante las casi dos décadas de gobiernos del PRO, la industria fue quedando progresivamente invisibilizada tanto en las políticas como en el discurso oficial, a pesar de continuar siendo uno de los entramados económicos más importantes de Buenos Aires", criticaron.

En una Ciudad que concentra universidades, hospitales, conocimiento y capacidades tecnológicas, existe un enorme potencial para vincular más estrechamente esas instituciones con el entramado productivo y pensar de manera conjunta producción, trabajo y desarrollo urbano.

En este Día de la Industria, desde USINA sostienen que hace falta profundizar una mirada común sobre el trabajo y la producción en la Ciudad como primer paso para construir una estrategia de desarrollo productivo. Buenos Aires no necesita inventar una industria que no existe: necesita reconocer la que todavía tiene, evitar que siga perdiendo capacidades y pensar cómo transformarla hacia el futuro.